El Bichi recordó cuando el Mago dejó el Cacique a mediados del 2006 para partir al Palmeiras de Brasil.

El Colo Colo 2006 debe ser uno de los últimos grandes equipos del Cacique en este último tiempo. Y es que el equipo de Claudio Borghi no solo marcó una época a nivel local, sino que también supo destacar internacionalmente al alcanzar la final de la Copa Sudamericana.

Dentro de ese equipo uno que supo brillar con luz propia en la primera mitad del año fue Jorge Valdivia. El Mago fue genio y figura en el equipo que ganó el Apertura 2006, llamando la atención para recibir una nueva oportunidad en el extranjero.

Fue el Palmerias el equipo que puso sus ojos sobre él, pagando unos 3,5 millones de dólares para llevárselo al fútbol brasileño. Aunque ojo, la historia pudo ser muy distinta si el propio jugador optaba por otro camino.

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Borghi revela secreto en la venta de Valdivia de Colo Colo a Palmerias

Fue el mismo Bichi Borghi quien sacó a la luz esta suerte de secreto. Como invitado en el programa La Pizarra con Danilo Díaz en Kraneo TV, el ex entrenador del Cacique reveló que el Mago se mandó un lindo gesto con el club que lo formó.

“Con Jorge Valdivia quiero ser sincero. Yo no tengo buena relación con Jorge, pero quiero ser sincero porque él quedaba libre en Colo Colo en ese año 2006”, aseguró el entrenador tetracampeón con el Popular.

Jorge Valdivia fue una de las grandes figuras de Colo Colo en el Apertura 2006. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Bichi reveló que “si él esperaba unos meses más, se quedaba libre y se quedaba con todo el dinero de su pase. Pero él tuvo la buena voluntad de irse antes y que Colo Colo ganase dinero con su pase”.

En ese primer semestre del 2006 el Mago jugó un total de 21 partidos, en los cuales se matriculó con cuatro goles y entregó 19 asistencias. Fue una de las máximas figuras del equipo que terminó siendo campeón al vencer a Universidad de Chile en la final de los playoffs.

En síntesis