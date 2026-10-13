Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Masters de Shanghai

Alexander Zverev se ilusiona con ser el nuevo número 1 del mundo: “Es una sensación distinta”

El alemán tiene la gran chance de cerrar la temporada como el mejor jugador del planeta en el ranking ATP.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Alexander Zverev se ilusiona con ser el nuevo número 1.
© GettyAlexander Zverev se ilusiona con ser el nuevo número 1.

La mejor temporada de su vida está cumpliendo el tenista alemán Alexander Zverev (2°), quien se sacó la mufa y ganó sus primeros Grand Slams, y ahora va por el número 1 del mundo.

El nacido en Hamburgo se encuentra en los cuartos de final del Masters de Shanghai, donde se medirá con el australiano Álex de Miñaur, y ante la decisión de Jannik Sinner de dar por finalizada su campaña 2026, puede dar el salto al primer lugar.

El campeón vigente de Roland Garros y el US Open aspira a ser el trigésimo jugador en alcanzar el número 1 del planeta, situación que lo llena de orgullo y así lo dejó en claro desde China

Todos los detalles del Masters 1000 de Shanghai se puede ver a través de Disney+.

Novak Djokovic explica su inesperada derrota en Shanghai: “No me sentí yo mismo”

ver también

Novak Djokovic explica su inesperada derrota en Shanghai: “No me sentí yo mismo”

Alexander Zverev apunta al número 1 del mundo

Alexander Zverev no ocultó sus deseos de llegar al primer lugar del escalafón mundial, situación que puede lograr durante las próximas semanas.

“Es algo muy, muy especial. Es diferente a ganar grandes torneos o Grand Slams”, explicó el actual número 2 del mundo.

Alexander Zverev va por el número 1 del mundo. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

Alexander Zverev va por el número 1 del mundo. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

“Es una sensación distinta. Como número 1 del mundo, tienes una responsabilidad sobre tus hombros, pero es algo que afronto con ilusión”, agregó Zverev.

Para cerrar, Alexander Zverev indicó que “estoy cerca de cumplir 30 años. Para mí es una sensación especial lograr esto a mi edad. Sin duda, han sido unas horas muy especiales, eso es seguro”.

Lee también
Tabilo conoce su primer desafío en Shanghái
Tenis

Tabilo conoce su primer desafío en Shanghái

La dolorosa derrota de Alejandro Tabilo ante su mejor amigo en Tokio
Tenis

La dolorosa derrota de Alejandro Tabilo ante su mejor amigo en Tokio

Alejandro Tabilo extiende su mal momento y pierde en Chengdú
Tenis

Alejandro Tabilo extiende su mal momento y pierde en Chengdú

Tabilo se mete en los cuartos de Washington y jugará con un top ten
Tenis

Tabilo se mete en los cuartos de Washington y jugará con un top ten

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo