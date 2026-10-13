Alexander Zverev se ilusiona con ser el nuevo número 1 del mundo: “Es una sensación distinta”

El alemán tiene la gran chance de cerrar la temporada como el mejor jugador del planeta en el ranking ATP.

La mejor temporada de su vida está cumpliendo el tenista alemán Alexander Zverev (2°), quien se sacó la mufa y ganó sus primeros Grand Slams, y ahora va por el número 1 del mundo.

El nacido en Hamburgo se encuentra en los cuartos de final del Masters de Shanghai, donde se medirá con el australiano Álex de Miñaur, y ante la decisión de Jannik Sinner de dar por finalizada su campaña 2026, puede dar el salto al primer lugar.

El campeón vigente de Roland Garros y el US Open aspira a ser el trigésimo jugador en alcanzar el número 1 del planeta, situación que lo llena de orgullo y así lo dejó en claro desde China

Todos los detalles del Masters 1000 de Shanghai se puede ver a través de Disney+.

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Alexander Zverev apunta al número 1 del mundo

Alexander Zverev no ocultó sus deseos de llegar al primer lugar del escalafón mundial, situación que puede lograr durante las próximas semanas.

“Es algo muy, muy especial. Es diferente a ganar grandes torneos o Grand Slams”, explicó el actual número 2 del mundo.

Alexander Zverev va por el número 1 del mundo. (Photo by Shi Tang/Getty Images)

“Es una sensación distinta. Como número 1 del mundo, tienes una responsabilidad sobre tus hombros, pero es algo que afronto con ilusión”, agregó Zverev.

Para cerrar, Alexander Zverev indicó que “estoy cerca de cumplir 30 años. Para mí es una sensación especial lograr esto a mi edad. Sin duda, han sido unas horas muy especiales, eso es seguro”.