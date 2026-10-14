El tenista español tuvo una conducta cuestionable hacia un pasapelotas, lo cual fue advertido por el árbitro en Shangái.

El tenista español Rafa Jódar, quien recientemente vino a Chile a jugar la Copa Davis, se encuentra en el centro de la polémica tras su última presentación en el Masters 1000 de Shangái.

El actual número 13 del mundo fue sancionado durante su duelo por los octavos de final del certamen asiático contra el neerlandés Botic van de Zandschulp, luego de protagonizar un reprochable incidente en la cancha.

El tenso episodio tuvo lugar al inicio del segundo set del encuentro. El jugador hispano, frustrado por el desarrollo del partido, perdió la compostura y se dirigió de muy mala forma a un joven pasapelotas para pedirle sus pertenencias.

Sin filtros y levantando la voz, Jódar le gritó al menor: “¡Dame la puta toalla, coño!”, exigiéndole que se apurara.

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Jódar vivió un polémico hecho en el Masters de China

La sanción a Rafa Jodar en Shangái

Semejante exabrupto fue escuchado claramente por el juez de silla del partido, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote. Sin dudarlo, la autoridad del encuentro decidió aplicar el reglamento de inmediato y sancionó al tenista europeo con un warning (amonestación verbal) debido a su evidente conducta antideportiva contra el trabajador del certamen.

La sanción no hizo más que aumentar el enojo de Jódar, quien de inmediato comenzó a cuestionar la decisión del árbitro. El español intentó justificar su repudiable reacción escudándose en los nervios propios de la competencia. “Sabes toda la tensión que hay. No me hace caso, le estoy hablando y no le he dicho nada malo”, le reclamó al umpire.

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Por su parte, el juez ecuatoriano no se dejó intimidar y le dejó muy claras las normas de trato hacia el personal. “Entiendo la tensión, pero así no. Pídemelo a mí, y yo se lo pido. Tú sabes lo que dijiste, no puedo repetirlo. Así no hablamos con ellos”, sentenció Pinoargote.

Antes de volver a la pista, Jódar murmuró frustrado: “Madre mía. Es increíble, cómo se nota que no estás aquí dentro”.

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Pese a este polémico altercado y a haber perdido la primera manga, el español logró concentrarse nuevamente en lo netamente deportivo y pudo dar vuelta el marcador.

Jódar terminó imponiéndose por 6-7, 6-4 y 6-2 ante Van de Zandschulp, timbrando así su boleto a los cuartos de final del Masters de Shanghái, instancia donde chocará frente al noruego Casper Ruud.