Esta semana Colo Colo Femenino comienza su camino en la Copa Libertadores de la categoría con un desafío de alto calibre.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira enfrentará a Corinthians, vigente campeón continental, en su estreno por el Grupo A del certamen que se disputa en Quito, Ecuador y suma seis títulos continentales.

Para avanzar a cuartos de final, Colo Colo deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A.

¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Corinthians?

El partido entre Colo Colo Femenino y Corinthians se disputará este jueves 15 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.

El debut de las albas tendrá transmisión por televisión abierta a través de Chilevisión. También se podrá seguir por internet mediante el sitio web del canal y la aplicación MiCHV.

CHV

11.1 – Televisión por cable:

VTR: 21 (SD) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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Fixture de Colo Colo Femenino en Copa Libertadores

Tras el estreno ante Corinthians, Colo Colo deberá enfrentar a Independiente Santa Fe y Caracas para completar la fase de grupos. Los tres partidos están programados en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Fecha 1: Colo Colo vs. Corinthians — jueves 15 de octubre, 17:00 horas.

Colo Colo vs. Corinthians — jueves 15 de octubre, 17:00 horas. Fecha 2: Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas.

Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas. Fecha 3: Colo Colo vs. Caracas — miércoles 21 de octubre, 17:00 horas.

En resumen…