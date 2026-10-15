Esta semana Colo Colo Femenino comienza su camino en la Copa Libertadores de la categoría con un desafío de alto calibre.
El equipo dirigido por Tatiele Silveira enfrentará a Corinthians, vigente campeón continental, en su estreno por el Grupo A del certamen que se disputa en Quito, Ecuador y suma seis títulos continentales.
Para avanzar a cuartos de final, Colo Colo deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A.
¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Corinthians?
El partido entre Colo Colo Femenino y Corinthians se disputará este jueves 15 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.
El debut de las albas tendrá transmisión por televisión abierta a través de Chilevisión. También se podrá seguir por internet mediante el sitio web del canal y la aplicación MiCHV.
CHV
11.1 – Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
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Fixture de Colo Colo Femenino en Copa Libertadores
Tras el estreno ante Corinthians, Colo Colo deberá enfrentar a Independiente Santa Fe y Caracas para completar la fase de grupos. Los tres partidos están programados en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
- Fecha 1: Colo Colo vs. Corinthians — jueves 15 de octubre, 17:00 horas.
- Fecha 2: Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas.
- Fecha 3: Colo Colo vs. Caracas — miércoles 21 de octubre, 17:00 horas.
En resumen…
- Partido: Colo Colo Femenino vs. Corinthians.
- Día y hora: jueves 15 de octubre, a las 17:00 horas de Chile.
- TV y streaming: Chilevisión, chilevision.cl y la aplicación MiCHV.