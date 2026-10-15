Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Colo Colo Femenino vs. Corinthians: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Copa Libertadores

Las Albas comienzan su camino en la Copa Libertadores Femenina frente al vigente campeón del torneo.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Las albas debutan en la Copa Libertadores ante Corinthians por el grupo A.
© Instagram asbrabas y Colo Colo Femenino.Las albas debutan en la Copa Libertadores ante Corinthians por el grupo A.

Esta semana Colo Colo Femenino comienza su camino en la Copa Libertadores de la categoría con un desafío de alto calibre.

El equipo dirigido por Tatiele Silveira enfrentará a Corinthians, vigente campeón continental, en su estreno por el Grupo A del certamen que se disputa en Quito, Ecuador y suma seis títulos continentales.

Para avanzar a cuartos de final, Colo Colo deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A.

Para avanzar a cuartos de final, Colo Colo deberá terminar entre los dos primeros lugares del Grupo A.

¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs. Corinthians?

El partido entre Colo Colo Femenino y Corinthians se disputará este jueves 15 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores Femenina.

El debut de las albas tendrá transmisión por televisión abierta a través de Chilevisión. También se podrá seguir por internet mediante el sitio web del canal y la aplicación MiCHV.

CHV
11.1 – Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Copa Libertadores Femenina 2026: horarios y rivales para el debut de la U y Colo Colo

ver también

Copa Libertadores Femenina 2026: horarios y rivales para el debut de la U y Colo Colo

Fixture de Colo Colo Femenino en Copa Libertadores

Tras el estreno ante Corinthians, Colo Colo deberá enfrentar a Independiente Santa Fe y Caracas para completar la fase de grupos. Los tres partidos están programados en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

  • Fecha 1: Colo Colo vs. Corinthians — jueves 15 de octubre, 17:00 horas.
  • Fecha 2: Colo Colo vs. Independiente Santa Fe — domingo 18 de octubre, 17:00 horas.
  • Fecha 3: Colo Colo vs. Caracas — miércoles 21 de octubre, 17:00 horas.

En resumen…

  • Partido: Colo Colo Femenino vs. Corinthians.
  • Día y hora: jueves 15 de octubre, a las 17:00 horas de Chile.
  • TV y streaming: Chilevisión, chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
Lee también
"Colo Colo no está en condiciones para la Libertadores 2027"
Colo Colo

"Colo Colo no está en condiciones para la Libertadores 2027"

La maniobra internacional que realiza Colo Colo
Colo Colo

La maniobra internacional que realiza Colo Colo

La U pide perdonazo por el castigo contra Independiente
U de Chile

La U pide perdonazo por el castigo contra Independiente

La U no da tregua en el Clásico Universitario por el Chile 2: así va la tabla
U de Chile

La U no da tregua en el Clásico Universitario por el Chile 2: así va la tabla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo