El ex presidente albo aseguró que el fútbol chileno está muy lejos de conseguir la hazaña de 1991, ante la consulta del panorama del Cacique en el próximo torneo.

Peter Dragicevic volvió a alzar la voz sobre el presente de Colo Colo. El ex presidente del equipo en la época dorada fue lapidario con el panorama que le espera a los albos, teniendo en cuenta el nivel del fútbol chileno.

Ante la consulta de RedGol sobre la receta para que el Cacique llegue lejos en Copa Libertadores 2027, el ex timonel fue lapidario. Según Dragicevic, “es bastante profundo el tema porque tiene que ver con el entorno”.

“Hoy el fútbol chileno está pasando por un momento muy complejo, es un momento de renovación y esperemos eso se consolide. Yo creo que hoy el fútbol chileno no está en condiciones de competir a alto nivel sudamericano”, partió diciendo en relación a Colo Colo.

La comparación con el Colo Colo 91

Peter Dragicevic dejó atrás la polémica por sus dichos sobre Mirko Jozic y ahora analizó el presente deportivo del Colo Colo de Fernando Ortiz. El ex presidente del equipo en los 90 fue claro en su mensaje.

Ex presidente albo lapidario con el futuro deportivo del equipo.

“Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador están a un nivel adelante. Hay que competir y ver qué pasa, en una de esas tenemos algo de forturna y elevarnos en la Copa (Libertadores), pero es muy difícil”, analizó.

Finalmente, el hombre que por años comandó los destinos de Colo Colo hizo la comparación del actual equipo y aquel que se coronó monarca en 1991. Para Dragicevic, hay mucha distancia en cuanto a las opciones de lograr esa hazaña.

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“Está muy lejano de la época en que logramos ser campeones de la Copa Libertadores de América. Antes eramos potentes, hoy hay una diferencia muy grande”, cerró.

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