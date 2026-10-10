Pronósticos Coquimbo Unido vs Colo Colo: el Cacique quiere prolongar el invicto en su visita al Pirata

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Colo Colo, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Colo Colo Colo Colo acumula 14 partidos sin perder y ganó sus dos cruces recientes de Copa Chile. Coquimbo Unido, en cambio, perdió sus últimas tres presentaciones ligueras. 1xBet 2.15 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Siete de los últimos nueve partidos de Coquimbo Unido en casa tuvieron menos de tres goles, una tendencia que también se repitió en los cinco encuentros recientes de Colo Colo y seis de sus siete duelos directos. 1xBet 1.83 Pronóstico Resultado de la segunda mitad: Colo Colo Colo Colo lidera los segundos tiempos como visitante, con siete triunfos y cuatro empates. Además, suma 12 goles y apenas tres recibidos, mientras Coquimbo ganó solo dos complementos en casa. 1xBet 2.51 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Coquimbo Unido y Colo Colo jugarán este domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El Pirata viene de vencer a Cobreloa en los octavos de final de la Copa Chile, pero acumula tres partidos sin ganar en la liga y marcha undécimo con 29 puntos. El Cacique, por su parte, se mantiene como líder, con 12 unidades de ventaja sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. Con un invicto de 14 encuentros entre todas las competencias, el Albo ya está en las semifinales de la Copa Chile tras eliminar a Deportes Puerto Montt.

Con este choque en el horizonte, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Coquimbo Unido vs Colo Colo, para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Colo Colo es favorito ante un Coquimbo Unido en mala racha

Colo Colo viene de ganar los dos partidos de cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. Suma 14 encuentros sin derrotas entre todas las competencias y lleva la misma cantidad de partidos sin perder en el Campeonato Nacional, con 11 triunfos y tres empates.

Coquimbo Unido, por su parte, perdió en sus últimas tres actuaciones en el torneo, ante Huachipato, Cobresal y Universidad de Chile. Además, ganó solo tres de sus últimos 11 compromisos entre todas las competiciones.

Resultado del partido: Colo Colo – 2.15 en 1xbet

El Pirata y el Cacique, con antecedentes de pocos goles

En siete de los últimos nueve encuentros del Pirata como local, considerando todos los torneos, se registraron menos de tres goles.

En los cinco partidos más recientes del Cacique, entre liga y copa, también hubo dos tantos o menos.

Además, seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos terminaron con menos de tres anotaciones.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.83 en 1xbet

El Albo manda en los segundos tiempos

El elenco aurinegro es el equipo que menos puntos obtuvo como local en los segundos tiempos: ganó solo dos, empató cinco y perdió cuatro complementos en casa.

En cambio, el Albo encabeza la lista de conjuntos con más unidades en las segundas mitades como visitante. Fuera del Monumental, el líder del torneo registró siete triunfos y cuatro empates tras el descanso. Además, es el equipo más goleador en ese tramo, con 12 tantos, y el que menos goles recibió, con apenas tres.

Resultado de la segunda mitad: Colo Colo – 2.51 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 3.07 1xBet Empate 3.20 1xBet Colo Colo 2.15 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Coquimbo Unido vs Colo Colo: últimos partidos