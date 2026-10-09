El Tano le dio sus felicitaciones al extremo venezolano-chileno de 18 años que logró su primer vínculo con el Cacique. Eso sí, le dejó una tarea exigente para el futuro inmediato.

Dentro de los 15 jóvenes de Colo Colo que Fernando Ortiz hizo debutar figura el nombre de Gedeón Díaz. El venezolano-chileno de 18 años tuvo su estreno en el Cacique durante la Copa Chile. Aprovechó el sinfín de ausencias que tenían los albos para dar varios pasos en su carrera.

Es más, Díaz anotó un gol frente al Audax Italiano con un remate que contó con la colaboración del portero Pedro Garrido. También aportó una asistencia al argentino Javier Correa, quien con un cabezazo puso en ventaja al Cacique ante Deportes Puerto Montt en la inconclusa revancha de los cuartos de final.

Además de todo eso, el extremo por ambos costados logró otro reconocimiento relevante: firmó su primer contrato profesional. Un acuerdo XL que sirve para dar cuenta de las expectativas que tiene el Cacique en él. En ese contexto, el Tano Ortiz fue consultado por la irrupción de Díaz.

Gedeón Díaz celebró así el gol que le anotó al Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Siempre lo he dicho, mientras considere que los jóvenes puedan hacer lo que puede hacer un profesional en el campo de juego tendrán mi respaldo”, manifestó el DT argentino en la antesala a la visita de los albos a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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Gedeón Díaz se gana las felicitaciones de Ortiz por su primer contrato en Colo Colo

Fernando Ortiz sabe que Colo Colo tiene varios juveniles promisorios en las divisiones inferiores y uno de los jugadores por los que apostó en 2026 fue Gedeón Díaz, quien incluso tiene chances de ser titular ante los Piratas. De hecho, practicó en la oncena estelar este viernes 9 de octubre.

“Felicito a Gedeón, está haciendo las cosas bien y depende de él seguir la carrera profesional en un equipo de primera división”, afirmó el exentrenador del América y el Santos Laguna de México. Eso sí, evitó confirmar que Díaz será de la partida frente a los aurinegros.

Gedeón Díaz en acción frente a Deportes Puerto Montt en el hermoso estadio Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

Y se limitó a decir que “todavía no decidí si va a iniciar el domingo, está dentro de la competencia. Lo decidiré mañana”. Pero el hecho de que haya practicado en la alineación titular este viernes es una señal importante de que es muy probable que esté desde el minuto 1 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Coquimbo Unido recibirá a Colo Colo en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026. El partido se disputará el domingo 11 de octubre a contar de las 15 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Aquel duelo tendrá a José Cabero como árbitro principal.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el cómodo líder de la Liga de Primera 2026 al cabo de 23 fechas: suma 54 puntos, 12 unidades más que sus más cercanos escoltas, Universidad Católica y Universidad de Chile.