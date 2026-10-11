En el Cacique lo pasaron horrible en el Francisco Sánchez Rumoroso y cayeron por 5-2 ante Coquimbo Unido.

Colo Colo perdió y feo en la fecha 24 de la Liga de Primera. El elenco de Fernando Ortiz cayó por 5-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los goles de Nicolás Johansen, Guido Vadalá, Benjamín Chandía y Lucas Prattos se metieron en la historia del aurinegro. Un golpe que caló hondo en el camarín del Cacique, que tropieza en su intento por estirar la distancia ante sus escoltas. Por lo que ahora puede quedar hasta a solo nueve de diferencia ante Católica y la U.

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“Fuimos superados por el rival. No entramos nunca en el ritmo de juego. Tenemos que dar vuelta la página rápido. Nos vamos con Bronca y dolor”, enfatizó el “Tano” tras la derrota de este domingo.

Pero esta presentación de inmediato hizo recordar el historial de peores presentaciones de Colo Colo, especialmente en campeonatos locales.

Es que algunos hicieron memoria y apuntaron la caída frente a Universidad de Chile en el apertura del 2012. En aquella instancia fue 5-0 en el Estadio Nacional en un partido que hasta el día de hoy abre las heridas en los albos.

Tras 1359 días: Colo Colo sufre histórica goleada ante Coquimbo Unido

Pero en orden cronológico el registro indica que la última vez que Colo Colo sufrió cinco goles en la Liga de Primera fue en 2023. En dicha ocasión fue 5-1 ante O’Higgins en Rancagua. En dicha jornada el elenco que dirigía Gustavo Quinteros sufrió en el Estadio El Teniente y sumó una aplastante derrota.

Es decir, pasaron 1359 para que otro elenco nacional como Coquimbo Unido pudiese lograr una goleada de está magnitud ante Colo Colo. Incluso la jornada de este 11 de octubre, es el primer triunfo de esta categoría para el aurinegro sobre los albos.

Ahora cabe consignar que anteriormente en 2021, y en medio de la pandemia del Covid 19, Colo Colo cayó por 5-1 ante Ñublense en un equipo plagado de juveniles que tuvieron que presentarse por el contagio masivo del plantel.