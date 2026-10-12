El ex entrenador del Cacique analizó la dura derrota de los albos, que se enredan en el tramo final de la Liga de Primera.

Los hinchas de Colo Colo ya estaban empezando a festejar la obtención de la Liga de Primera cuando se pusieron con 16 puntos de ventaja en la tabla de posiciones, sin embargo, empezaron a enredarse.

El Cacique apenas ganó 2 de los últimos 9 puntos en disputa, por ende, perdió trecho en la lucha por el campeonato y este lunes Universidad de Chile puede quedar a solo 9 unidades del líder.

Los albos jugaron un desastroso partido ante Coquimbo Unido, ya que perdieron por 5-2 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, con una pésima actuación del arquero Gabriel Maureira y la defensa colocolina.

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Ricardo Dabrowski critica a Colo Colo

El pésimo momento de Colo Colo fue analizado por el ex delantero y entrenador de los albos Ricardo Dabrowski, quien comentó en RedGol que no hay que celebrar antes de tiempo.

“Hay que festejar cuando las matemáticas así lo indican. Nunca se festeja antes. Entonces creo que estas cuestiones se dan seguramente por virtud del rival, pero muchas veces a veces pasa que un equipo que lleva tan cómodo la punta de repente puede ser, no digo relajo, pero a veces, qué sé yo, por ahí, no es lo mismo venir de atrás que estar cómodo en la punta”, dijo el Polaco.

Fernando Ortiz sufrió en Coquimbo. Foto: Hernán Contreras/Photosport

“Cada derrota es un aprendizaje, esa es la realidad. Entonces ojalá se tome para bien y eso sirva para corregir, situaciones y rendimientos.Así que eso es parte del fútbol”, agregó el campeón de la Libertadores 1991.

Para cerrar, Ricardo Dabrowski señaló que “cada tanto hay que perder, es la realidad. Son cosas que suceden y a veces sirve para medir o analizar ciertos rendimientos. Pasa en el fútbol, es común que de repente un equipo que viene puntero, cómodo y tranquilo, tenga un partido así”.

En síntesis

Colo Colo perdió 5-2 ante Coquimbo Unido y sumó 2 de 9 puntos posibles.

perdió 5-2 ante y sumó 2 de 9 puntos posibles. Universidad de Chile puede quedar a 9 unidades de Colo Colo en la tabla.

puede quedar a de Colo Colo en la tabla. Ricardo Dabrowski analizó el bajón deportivo de Colo Colo tras la abultada derrota sufrida.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera