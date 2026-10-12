El portero fue categórico con el juvenil albo, pese a la defensa de Marcelo Ramírez, lo que marcó su desempeño ante Coquimbo Unido.

La goleada recibida por Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido por un marcador de 5-2 tuvo dardos en el joven portero Gabriel Maureira, por un irregular desempeño.

Si bien en la semana el técnico Fernando Ortiz le dio toda la confianza al formado en el estadio Monumental por sobre Vozinha, la crítica le pegó al meta.

Fue en ese sentido que Johnny Herrera analizó la actuación de Maureira, apuntando algo clave en sus intervenciones: “Es que ese achique a mi no me puede gustar, ese achique a lo Neuer”.

Gabriel Maureira se ganó críticas en la goleada de Colo Colo ante Coquimbo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Herrera critica el desempeño de Maureira en Colo Colo

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Johnny Herrera aprovechó de repasar a Gabriel Maureira, pese a la defensa que intentó en todo momento el Rambo Ramírez.

“Le cargan la mano a Maureira y la pelota no pasa por él pero en los goles debería estar metros más adelante”, señalaba Ramírez para una explicación técnica de sus errores.

“En esa jugada, Marcelo, la única parte donde podía pasar la pelota era por entremedio de las piernas, tiene que preocuparse de cerrar las piernas. Lo que pasa que ese achique con la pierna al lado, a lo Neuer, eso ya pasó…“, explicó el ex azul mientras revisaban el primer tanto.

Fue justo cuando revisaban el segundo gol de Coquimbo Unido, cuando nuevamente el Rambo trató de defender al joven meta de Colo Colo: “El balón es fuerte sí…”.

“Ya poh, pero, pero, pero, la anterior también, esta también. Ya poh si tiene mucha responsabilidad, se apronta para achicar, yo una vez le critiqué eso a Cristóbal Campos, antes que le pegara se armaba para achicar y esa una pelota para reaccionar, para sacar el brazo firme abajo”, destacó Herrera

Si bien después dejó en claro que “en el tercero es el que tiene menos responsabilidad”, asegura que debe mejorar esas jugadas que son clave en los duelos.

“Otra vez el achique de Neuer, era para tirarse con las manos para adelante. nada que hacer ya, cero responsabilidad”, finaliza el ídolo de Universidad de Chile en la televisión.

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