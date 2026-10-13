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Champions League

Atlético de Madrid vs. Manchester United: horario y dónde ver EN VIVO la Champions League

Los colchoneros reciben al equipo inglés por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

Por Franccesca Arnechino

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Atlético recibe al Manchester United por Champions League.
© Getty.Atlético recibe al Manchester United por Champions League.

La Champions League regresa con una nueva jornada este martes, cuando el Atlético de Madrid enfrente al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano, por la segunda jornada de la fase de liga.

Los dirigidos por Simeone buscará recuperarse tras comenzar su participación en el torneo con una derrota por 2-1 ante Liverpool en Anfield. Mientras que los Diablos Rojos llegan tras golear por 4-0 al Sabah de Azerbaiyán en su debut.

Los partidos de Champions League también se pueden apostar en JugaBet. En Atlético de Madrid vs. Manchester United las cuotas son 1.93, 3.82 y 4.13, respectivamente. Es decir que si apuestas $19.300 a Los Diablos Rojos paga $17.500.

El Atlético de Simeone busca recuperarse ante el Manchester United.

El Atlético de Simeone busca recuperarse ante el Manchester United.

Atlético de Madrid vs. Manchester United: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Atlético de Madrid y Manchester United será este martes 13 de octubre, desde las 16:00 horas de Chile, en el Riyadh Air Metropolitano, por la Champions League 2026-27.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN y online vía streaming Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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Probables formaciones

  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Lookman; David y Álex Baena.
  • Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford y Matheus Cunha.

En resumen…

  • Partido: Atlético de Madrid vs Manchester United.
  • Fecha: martes 13 de octubre de 2026.
  • Hora: 16:00 horas de Chile.
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
  • Dónde ver: ESPN y Disney+ Premium.
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