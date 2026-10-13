El Barça visita Turquía por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

La Champions League continúa este martes con el duelo entre Galatasaray y Barcelona por la segunda jornada de la fase de liga del torneo europeo.

El conjunto azulgrana llega motivado tras golear por 5-1 a Feyenoord en su estreno continental. Ahora, buscarán mantener su buen comienzo en una visita exigente ante el conjunto turco.

Por su parte, Galatasaray intentará recuperarse después de caer por 3-1 frente a Sporting de Lisboa en la primera fecha. El equipo local buscará aprovechar su estadio para sumar sus primeros puntos en la competición.

Barcelona buscará prolongar su buen inicio en una exigente visita al equipo turco.

Galatasaray vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Galatasaray y Barcelona será este martes 13 de octubre, desde las 16:00 horas de Chile , en el RAMS Park de Estambul, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 5 y ESPN Premium y online vía streaming Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

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Tabla de posiciones Champions League

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