El exgolero Eduardo Lobos conversó con RedGol y analizó en profundidad la actualidad del arco albo. Dijo que preferiría darle continuidad a Villanueva, elogió el progreso de Maureira y puso en duda el efecto positivo del arribo de Vozinha.

Fernando Ortiz les ha dado chances a todos los arqueros en Colo Colo y Eduardo Villanueva fue quien se hizo cargo de la custodia del pórtico en la Copa Chile. De hecho, el golero oriundo de Melipilla dejó invicta su valla en los tres partidos y medio que disputó.

Y todavía faltan 45 minutos del inconcluso duelo frente a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de vuelta de aquel certamen. A pesar del rendimiento de Villanueva, el Tano Ortiz ratificó a Gabriel Maureira para el reinicio de la Liga de Primera 2026.

Pero los albos firmaron un horrible traspié en condición de visitante: Coquimbo Unido aplastó por 5-2 al Cacique en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y se puso en contacto con un portero que fue campeón en la quiebra con los albos.

Eduardo Lobos lucía la jineta de Colo Colo en 2013. (Marcelo Hernandez/Photosport).

También llegó a ser capitán. Y en su conocimiento del puesto, que lo llevó incluso a ser seleccionado chileno, opinó. “Uno siempre quisiera continuidad, confianza y respaldo cuando no hay un partido que es tan bueno a nivel futbolístico, de resultados”, introdujo Eduardo Lobos.

“Siempre se va mirando a la gente que tiene menos experiencia en ese tipo de situaciones. El fútbol es de decisiones y si Ortiz decide sacar a Maureira porque no lo vio bien o cree que Villanueva está mejor cuando estuvo, es una decisión sumamente válida”, agregó el retirado golero, quien fue DT de Deportes Iberia, San Antonio Unido y Deportes Linares.

Fernando Ortiz tiene tiempo hasta el 25 de octubre para definir al arquero vs Palestino. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Aunque lanzó su veredicto en torno al momento de los cuatro goleros profesionales que dispone el plantel colocolino. “Yo hubiese respaldado si jugaba Villanueva contra Coquimbo. Pero son decisiones que toma el entrenador y uno debe estar preparado por más joven que sea. Colo Colo genera mucha responsabilidad, es de mucha cabeza”, expuso Lobos.

ver también “Tienen muchas cualidades”: Jaime Pizarro sale en defensa de los arqueros de Colo Colo

Lobos aconseja a Ortiz: se la juega por Villanueva en Colo Colo y analiza a Maureira con Vozinha

Eduardo Lobos hubiese optado por Eduardo Villanueva en los zapatos del Tano Ortiz, aunque como un conocedor del fútbol desde varios ángulos, sabe que la decisión técnica es la que prima. “Lo de Maureira ha sido muy bueno, demostró que sus capacidades están para jugar”, dijo.

Lobos le hubiera dado continuidad a Villanueva. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Todo lo que ha hecho este año es ganancia. Si no lo ponen el siguiente partido no significa que no vuelva a jugar. Es sólo buscar soluciones por el último partido”, añadió Lobos sobre una posible suplencia del espigado arquero de 19 años formado en el semillero albo.

Gabriel Maureira y Vozinha, titular y reserva respectivamente en el duelo vs Coquimbo Unido. (Marco Vazquez/Photosport).

¿Y qué le parece el presente de Vozinha?

Es difícil hablar de una hipótesis que no se sabe. Lo concreto es que se entiende y entendió poco por qué vino desde el punto de vista deportiva. No digo que sea bueno ni malo, pero estaba Maureira. Villanueva no lo había hecho tan bien y se reivindicó. El Tuto (Fernando de Paul) iba a estar hasta fin de año lesionado, aunque se recuperó un poco antes. Yo siempre dije que lo vemos como si fuese un exponente en el arco mundial, pero sólo nos quedamos con lo hecho en el Mundial.

Vozinha ha jugado tres partidos oficiales en Colo Colo: uno por Copa Chile y dos por la Liga de Primera. (Marco Vazquez/Photosport).

¿Cómo así?

No tenemos su historial de entrenamiento, desde lo deportivo, de logros, trabajar bajo presión. Estar expuesto permanentemente al ojo de la gente y el periodismo. Sale a la calle y lo saludan, no puede estar tranquilo. Su vida cambió completamente y eso no es para todos, hay que estar preparado por más edad que tenga. Si no lo ha vivenciado, es difícil asumir ese rol. No tengo idea qué pasará con él, pero el arco está bien cubierto hasta el próximo año. Me da la impresión que el club sigue buscando un arquero de experiencia y mucha más jerarquía.

ver también Palestino vs Colo Colo: confirman hora y estadio para partido clave por la Liga de Primera

Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como líder en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, aunque ahora sólo tiene 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, que goleó por 6-0 a Ñublense.