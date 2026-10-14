Palestino vs Colo Colo: confirman hora y estadio para partido clave por la Liga de Primera

El Cacique quiere revertir la imagen tras la goleada sufrida ante Coquimbo y buscará retomar el rumbo en la Liga de Primera

La Liga de Primera entra en recta final. Colo Colo sufrió una dura caída y ahora peligra su liderato ya que Universidad de Chile quedó a solo nueve puntos de distancia. Por lo que se avecinan partidos de definición.

Por lo mismo, todas las miradas están puestas en el próximo partido del Cacique que será en la fecha 25 y que según la programación de la ANFP es el 25 de octubre.

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Para dicha jornada, Colo Colo vuelve a ser visitante y ahora debe medirse ante Palestino. El cuadro árabe está quinto en la tabla con 37 unidades y todavía sueña con meterse en la parte alta con pasaje a Copa Libertadores.

Así las cosas se avecina un partido que podría ser determinante para las ambiciones de ambos elencos. Por lo mismo, el cuadro local decidió modificar su localía para llevar el duelo a un recinto con una importante capacidad.

Palestino recibirá a Colo en el Estadio Santa Laura

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Según pudo averiguar Redgol, el encuentro entre Palestino y Colo Colo por la fecha 25 no se disputará en el Estadio La Cisterna. Desde la dirigencia del tino se busca una mayor capacidad y por ello se decidió cambiar de recinto.

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En primera instancia se apuntó al Estadio Nacional, pero no llegaron a acuerdo. Ante esto, apareció la oportunidad del Estadio Santa Laura y finalmente se decidió por el recinto ubicado en Independencia. Lo que permitirá una capacidad mayor.

Dicho encuentro está programado para las 17:30 horas para el domingo 25 de octubre. Por lo que resta la oficialización para que se inicie la venta respectiva de entradas para hinchas de Palestino y Colo Colo.