El Ingeniero es el favorito del Chino para asumir este desafío, pero ante la incógnita que ha generado el DT del Betis sobre este arribo, también opinó de un par de candidatos, uno de ellos autoimpuesto.

Que Manuel Pellegrini es el nombre soñado para tomar las riendas de la selección chilena lo sabe, literalmente, todo el mundo. El director técnico del Betis sigue con una campaña soñada que lo tiene encaramado en la parte alta de la tabla en La Liga 26-27.

Por si eso fuera poco, los verdiblancos sumaron dos victorias consecutivas en la Champions League. El segundo triunfo fue luego de una remontada espectacular frente al Porto de Portugal en un partido que fue sentenciado por un lanzamiento penal de Isco.

En ese contexto, RedGol se puso en contacto con una leyenda transversal del fútbol chileno. A pesar de que gran parte de su carrera la hizo en Colo Colo, este icónico delantero se ganó el respeto de todos los futboleros que hay en este país. También cautivó a varios forofos españoles.

Manuel Pellegrini da indicaciones en el triunfo del Betis vs Porto. (Ángel Martinez/Getty Images).

Allí jugó en el Levante y el Espanyol, donde tuvo tal trascendencia que una de las puertas del estadio lleva su nombre. Las referencias son para Carlos Caszely, quien pone todas sus fichas por ver al Ingeniero Pellegrini como DT de la Roja. “Hablar de Manuel es hablar de un hombre serio, responsable, inteligente y estudioso”, aseguró el Chino.

Carlos Caszely quiere ver al Ingeniero en la Roja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Siempre he hablado bien porque salir del país y triunfar afuera cuesta muchísimo. Por eso doy grandes halagos a la gente que lo logra. Y Manuel lo hizo”, añadió Caszely en esta conversación que tuvo con Paulo Flores sobre el adiestrador chileno de 73 años.

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¿Y si Manuel Pellegrini no asume en la selección chilena? Caszely opina de más técnicos

Manuel Pellegrini tiene todos los bonos para asumir en la selección chilena, pero todavía es una incógnita que vaya a asumir. Carlos Caszely tiene eso muy presente y opinó respecto de algunos candidatos. Como Marco Antonio Figueroa, quien se autopropuso para asumir las riendas del Equipo de Todos.

Caszely tiene buena consideración de Marco Antonio Figueroa, pero sabe que en un punto está al debe. (Marcelo Hernández/Photosport).

“A Marco Antonio lo conozco, sé que es un gallo responsable y ve muy bien el fútbol. Pero tiene el problema de siempre con la prensa. No le aguanta nada a nadie, se lo he dicho. Hay que entenderlo”, aseguró el Chino Caszely con algunas dudas por el manejo del Fantasma en ese aspecto.

Por otro lado, Gustavo Moscoso propuso desde México a Esteban González, quien lleva una gran campaña en los Gallos Blancos de Querétaro durante el Torneo Apertura de la Liga MX. “Le ha ido muy bien. Sé muy poco de él. Está abriendo camino y muy bien”, sentenció Caszely.

El Chino Caszely reconoció no estar muy enterado del presente de Esteban González. (Agustin Cuevas/Getty Images).