La ANFP confirmó la programación del partido que definirá a las campeonas de la Liga Femenina 2026.

Ya está todo definido. Colo Colo Femenino y Universidad Católica tienen fecha, horario y estadio para disputar la gran final de la Liga Femenina 2026, luego de que la ANFP oficializara la programación del partido.

Las dirigidas por Tatiele Silveira buscarán extender su dominio en el fútbol chileno y conquistar su quinto título consecutivo. Al frente estarán las Cruzadas, que intentarán conseguir por primera vez la corona del campeonato.

Las Albas buscarán conquistar el pentacampeonato frente a Universidad Católica.

Así llegan Colo Colo y Universidad Católica a la final

Según informó la ANFP, la final será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

El Cacique llega a la definición con una campaña invicta en el Campeonato Nacional. Durante la fase regular, terminó como líder con 70 puntos, gracias a 23 triunfos y un empate, sin conocer derrotas.

En los playoffs, dejaron en el camino a Deportes Iquique y Coquimbo Unido para instalarse en una nueva final.

Mientras que la UC terminó segunda con 58 unidades, producto de 19 victorias, un empate y cuatro derrotas. En la postemporada eliminó a Unión Española y Universidad de Chile.

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¿Cuándo salen las entradas para la final femenina?

Por el momento, no hay información de los tickets ni de los valores, pero se espera que este martes se publique información oficial.

Cabe recordar que ambos equipos ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores Femenina 2027, además de definir al campeón nacional, la final determinará cuál de los dos clubes clasificará como Chile 1 y cuál lo hará como Chile 2.

En resumen…