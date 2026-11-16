La DT brasileña reconoció contactos con Corinthians, pero habló de su compromiso con Colo Colo.

Colo Colo femenino vive días importantes. Después de sellar su clasificación a la final de la Liga Femenina 2026, las Albas se preparan para enfrentar a Universidad Católica en busca de un nuevo título.

Sin embargo, el triunfo por 2-1 ante Coquimbo Unido en el Monumental también dejó espacio para hablar del futuro de Tatiele Silveira, que fue consultada por el supuesto interés de Corinthians y aclaró su situación.

La estratega reconoció que existió un acercamiento con el elenco paulista a través de su representante, descartando que eso signifique su salida de Colo Colo.

La entrenadora recalcó que tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2028.

Tatiele Silveira confirma contacto con Corinthians

En conferencia de prensa, la brasileña valoró que Corinthians se interese en su trabajo y vinculó ese reconocimiento al proyecto que ha desarrollado con Colo Colo femenino.

“Corinthians es un gran equipo. Creo que, si ya pasó en otros momentos, es un reconocimiento a mi trabajo, al proyecto de Colo Colo, a ese respeto que tiene el club hacia mí, a mi trabajo, a mis jugadoras”, señaló.

Luego, confirmó que su representante conversó con el conjunto brasileño, aunque enfatizó que cualquier acercamiento debe manejarse con respeto hacia su actual institución.

“Mi agente sí tuvo una conversación ahí, pero hay que respetar ese contacto”, explicó Silveira.

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El contrato de Tatiele Silveira con Colo Colo

La entrenadora también fue clara respecto de su continuidad en el Cacique. La DT recordó que tiene un vínculo contractual vigente y que existen condiciones que protegen tanto al club como a ella.

“Yo tengo contrato con Colo Colo, hay una multa, hay situaciones que protegen el club, que me protegen a mí, y eso no significa que todo lo que sale en las redes sociales va a seguir avanzando”, sostuvo.

Además, destacó que todavía existen objetivos por cumplir junto a las Albas: “Tuvimos un contacto, hablamos y sirvió para respetar a Colo Colo, que valora mi trabajo porque tenemos muchos sueños por delante”.

Cabe recordar que Silveira renovó su contrato en junio de 2026, extendiendo su vínculo con el cuadro albo hasta diciembre de 2028. Por ahora, su foco está puesto en la final del torneo nacional, donde Colo Colo enfrentará a Universidad Católica.

En resumen…