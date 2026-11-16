Albas y Cruzadas disputarán la final del Campeonato Nacional y representarán a Chile en el torneo continental.

Colo Colo femenino y U. Católica no solo se jugarán el título de la Liga Femenina 2026, porque tras llegar a la final, también aseguraron su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina 2027.

Las Albas sellaron su clasificación tras vencer por 2-1 a Coquimbo en el Monumental. Ahora tendrán la oportunidad de conquistar su quinto campeonato consecutivo y alcanzar el histórico pentacampeonato.

Su rival será Universidad Católica, que protagonizó una de las grandes sorpresas de las semifinales al eliminar a U. de Chile. Las Cruzadas ganaron 2-0 en el partido de vuelta y consiguieron un lugar en la definición.

Colo Colo femenino jugará la final ante Católica.

¿Cómo se repartirán los cupos chilenos para la Libertadores Femenina 2027?

Según las bases de la Liga Femenina 2026 de la ANFP, el campeón del torneo nacional obtendrá la clasificación como Chile 1 para la Copa Libertadores Femenina 2027. Por su parte, el subcampeón recibirá el boleto como Chile 2.

Así, Colo Colo y Universidad Católica tienen asegurada su participación en el certamen continental, aunque todavía deben definir el orden de clasificación en la final.

Para las dirigidas por Tatiele Silveira será una nueva oportunidad de competir internacionalmente y buscar una segunda estrella en la Libertadores Femenina.

ver también Tatiele Silveira rompe el silencio por interés de Corinthians y aclara su futuro en Colo Colo

¿Dónde se jugará la Copa Libertadores Femenina 2027?

Por ahora, la Conmebol todavía no confirma la sede de la próxima edición, el organismo deberá anunciar qué país organizará la competencia y entregar detalles sobre su programación y formato.

En ese escenario, también existe la posibilidad de que Chile presente una candidatura para recibir el campeonato, aunque hasta el momento no hay una decisión oficial.

Mientras tanto, Colo Colo y Universidad Católica se enfocan en la final del fútbol chileno, que definirá al nuevo campeón y los cupos Chile 1 y Chile 2 para la Libertadores 2027.

En resumen…