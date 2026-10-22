U. de Chile vs Deportivo Cali: dónde ver EN VIVO y streaming la Copa Libertadores Femenina

El cuadro chileno se mida ante el colombiano con la obligación de ganar para avanzar de ronda en el certamen continental.

Por la hazaña. Universidad de Chile se juega sus últimas cartas y va por la victoria ante Deportivo Cali, en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo chileno está obligado a ganar si es que quiere clasificar de ronda, ya que suma un punto en dos fechas, mientras que el Cali y Libertad tienen cuatro unidades.

La victoria no clasifica de forma directa a la U, ya que debe vencer por al menos dos goles al cuadro colombiano, para así tener mejor diferencia de anotaciones que las caleñas en un eventual desempate.

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali, que arranca a las 17:00 horas, será transmitido a través de CHV en su canal de Youtube, y además puedes seguir todos los detalles gracias al minuto a minuto de RedGol.

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En vivo: U. de Chile vs Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina