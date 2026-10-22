Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores Femenina

U. de Chile vs Deportivo Cali: dónde ver EN VIVO y streaming la Copa Libertadores Femenina

El cuadro chileno se mida ante el colombiano con la obligación de ganar para avanzar de ronda en el certamen continental.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
La U va por la hazaña en la Libertadores.
© U de ChileLa U va por la hazaña en la Libertadores.

Por la hazaña. Universidad de Chile se juega sus últimas cartas y va por la victoria ante Deportivo Cali, en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo chileno está obligado a ganar si es que quiere clasificar de ronda, ya que suma un punto en dos fechas, mientras que el Cali y Libertad tienen cuatro unidades.

La victoria no clasifica de forma directa a la U, ya que debe vencer por al menos dos goles al cuadro colombiano, para así tener mejor diferencia de anotaciones que las caleñas en un eventual desempate.

El partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali, que arranca a las 17:00 horas, será transmitido a través de CHV en su canal de Youtube, y además puedes seguir todos los detalles gracias al minuto a minuto de RedGol.

¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde con Deportivo Cali en Copa Libertadores Femenina?

ver también

¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde con Deportivo Cali en Copa Libertadores Femenina?

En vivo: U. de Chile vs Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

DEFINICIÓN

A la misma hora del partido de la U, se estará jugando el otro duelo del grupo, entre Libertad (4) y Nacional de Montevideo (1).

FORMACIÓN DE LA U

La formación de la U para la "final" con Deportivo Cali.

Tweet placeholder

FORMACIÓN DEL CALI

La alineación del cuadro azucarero ante las chilenas.

Tweet placeholder

LA TABLA

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo D de la Libertadores Femenina.

UNA FINAL

Tanto para las chilenas como para las colombianas es una final. Si el cuadro laica gana por dos goles, clasifica, mientras que a las caleñas les basta con una igualdad para avanzar de ronda.

¡BUENAS TARDES!

Hola amigas y amigos de RedGol, damos comienzo al relato del partido de Universidad de Chile vs Deportivo Cali, por la Copa Libertadores Femenina.

Lee también
¿Qué pasa si la U gana, empata o pierde en Copa Libertadores Femenina?
U de Chile

¿Qué pasa si la U gana, empata o pierde en Copa Libertadores Femenina?

U. de Chile vs. Deportivo Cali: horario y dónde ver Copa Libertadores
U de Chile

U. de Chile vs. Deportivo Cali: horario y dónde ver Copa Libertadores

Colo Colo se despide con un triunfo de la Copa Libertadores Femenina
Femenino

Colo Colo se despide con un triunfo de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo vs. Caracas: horario dónde ver Copa Libertadores Femenina 2026
Colo Colo

Colo Colo vs. Caracas: horario dónde ver Copa Libertadores Femenina 2026

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo