La U enfrenta a Deportivo Cali con la obligación de ganar para seguir con vida en el torneo continental.

Universidad de Chile tendrá una jornada clave en la Copa Libertadores Femenina 2026 contra Deportivo Cali, con el objetivo deconseguir una victoria que les permita mantener las opciones de avanzar a cuartos de final.

En su estreno, las azules igualaron 0-0 frente a Nacional deMontevideo y posteriormente cayeron por 2-1 ante Libertad de Paraguay, resultados que las dejaron con apenas un punto en el grupo D.

La U se juega la clasificación ante Deportivo Cali en Libertadores.

¿Qué necesita la U para clasificar a cuartos de final?

Un empate o una derrota dejará eliminada a Universidad de Chile, mientras que ganar le permitirá llegar a cuatro unidades y depender de lo que ocurra en el otro partido de la zona.

Las Leonas deben vencer a Deportivo Cali y esperar que Libertad empate o derrote a Nacional en el duelo paralelo. Esa combinación les permitiría avanzar, que todos los equipos terminen igualados en cuatro puntos.

Sin embargo, si Nacional también gana, los tres equipos que acompañan a Deportivo Cali en la zona podrían quedar con cuatro unidades, por lo que entraría en juego la diferencia de goles.

En ese escenario Universidad de Chile necesitaría imponerse por al menos dos goles de ventaja ante las colombianas para mejorar sus opciones de clasificación. La definición también dependerá de los marcadores finales y de los criterios de desempate del torneo.

¿A qué hora juega la U y dónde ver el partido?

Universidad de Chile y Deportivo Cali se enfrentará este jueves 22 de octubre, desde las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Banco Guayaquil, por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Los hinchas podrán seguir el partido de las Leonas EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas digitales de Chilevisión en el sitio web y YouTube, además de Pluto TV.

En resumen…