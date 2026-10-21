Pronósticos Flamengo vs Estudiantes: el Pincha desafía el favoritismo brasileño en la revancha

RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Flamengo vs Estudiantes de La Plata, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Flamengo vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 Flamengo registró menos de tres goles en siete de sus 10 partidos de Libertadores, mientras Estudiantes repitió esta tendencia en nueve de 11. Además, sus tres duelos recientes terminaron con dos tantos o menos. 1xBet 1.77 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En tres de los cinco partidos de Flamengo como local en la Libertadores hubo goles entre el minuto 76 y el final. La misma tendencia se repitió en las dos salidas recientes de Estudiantes. 1xBet 1.92 Pronóstico Saques de esquina de Flamengo: Menos de 5.5 Flamengo ejecutó menos de seis córners en nueve de sus 11 partidos de Libertadores, incluidos sus tres duelos recientes ante Estudiantes. Además, el Pincha recibió menos de seis saques de esquina en todos sus encuentros. 1xBet 1.96 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Flamengo y Estudiantes de La Plata disputarán la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores este jueves 22 de octubre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná.

En la ida, disputada en Argentina, igualaron sin goles. Ahora, el Mengão de Erick Pulgar es favorito para clasificar a la final por segunda temporada consecutiva y por quinta vez en los últimos ocho años. Ambos clubes cuentan con cuatro títulos y una final perdida, pero el Pincha no alcanza el partido decisivo desde la edición de 2009, cuando se consagró campeón tras vencer a Cruzeiro.

En la antesala de este gran partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Flamengo vs. Estudiantes para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

Flamengo y Estudiantes se conocen y repiten el patrón

En cuatro de los últimos cinco partidos de Flamengo en la Copa Libertadores, se marcaron menos de tres goles. Además, esta tendencia se cumplió en siete de los 10 encuentros que disputó en el torneo.

Por su parte, en nueve de los 11 partidos de Estudiantes de La Plata en esta competencia también se registraron dos tantos o menos.

Cabe destacar que los dos enfrentamientos entre ambos en la fase de grupos, así como el partido de ida de las semifinales, terminaron con menos de tres goles.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.77 en 1xbet

El final puede ser electrizante

En tres de los cinco partidos del Mengão como local en la Copa Libertadores y en las dos salidas más recientes del Pincha en el certamen, se marcó al menos un gol entre el minuto 76 y el pitazo final.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.92 en 1xbet

El Mengão no se ha destacado por sus estadísticas de córners

En nueve de sus 11 partidos en la Copa Libertadores, el elenco brasileño registró menos de seis tiros de esquina a favor.

En la ida de las semifinales, ejecutó cuatro córners, mientras que en los duelos de la fase de grupos ante el Pincha lanzó tres como local y dos como visitante. Además, Estudiantes recibió menos de seis saques de esquina en todos sus compromisos en la competencia.

Saques de esquina de Flamengo: Menos de 5.5 – 1.96 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Flamengo vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por 1xBet Flamengo 1.47 1XBET Empate 4.76 1XBET Estudiantes 9.60 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Flamengo y Estudiantes de La Plata llegan a la revancha con antecedentes que apuntan a un partido de pocos goles. Si quieres entender cómo funcionan estos mercados y qué significa apostar por una cantidad de goles superior o inferior a una línea determinada, revisa nuestra guía sobre qué es el over/under en apuestas y conoce cómo se aplica esta modalidad a tus pronósticos.

Historial de Flamengo vs Estudiantes: últimos partidos