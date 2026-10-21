Pronósticos Flamengo vs Estudiantes: el Pincha desafía el favoritismo brasileño en la revancha

Pronósticos: Flamengo vs Estudiantes
Flamengo y Estudiantes de La Plata disputarán la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores este jueves 22 de octubre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Maracaná.
En la ida, disputada en Argentina, igualaron sin goles. Ahora, el Mengão de Erick Pulgar es favorito para clasificar a la final por segunda temporada consecutiva y por quinta vez en los últimos ocho años. Ambos clubes cuentan con cuatro títulos y una final perdida, pero el Pincha no alcanza el partido decisivo desde la edición de 2009, cuando se consagró campeón tras vencer a Cruzeiro.
En la antesala de este gran partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Flamengo vs. Estudiantes para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.
Flamengo y Estudiantes se conocen y repiten el patrón
En cuatro de los últimos cinco partidos de Flamengo en la Copa Libertadores, se marcaron menos de tres goles. Además, esta tendencia se cumplió en siete de los 10 encuentros que disputó en el torneo.
Por su parte, en nueve de los 11 partidos de Estudiantes de La Plata en esta competencia también se registraron dos tantos o menos.
Cabe destacar que los dos enfrentamientos entre ambos en la fase de grupos, así como el partido de ida de las semifinales, terminaron con menos de tres goles.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.77 en 1xbet
El final puede ser electrizante
En tres de los cinco partidos del Mengão como local en la Copa Libertadores y en las dos salidas más recientes del Pincha en el certamen, se marcó al menos un gol entre el minuto 76 y el pitazo final.
Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.92 en 1xbet
El Mengão no se ha destacado por sus estadísticas de córners
En nueve de sus 11 partidos en la Copa Libertadores, el elenco brasileño registró menos de seis tiros de esquina a favor.
En la ida de las semifinales, ejecutó cuatro córners, mientras que en los duelos de la fase de grupos ante el Pincha lanzó tres como local y dos como visitante. Además, Estudiantes recibió menos de seis saques de esquina en todos sus compromisos en la competencia.
Saques de esquina de Flamengo: Menos de 5.5 – 1.96 en 1xbet
Cuotas: Flamengo vs Estudiantes
Flamengo y Estudiantes de La Plata llegan a la revancha con antecedentes que apuntan a un partido de pocos goles. Si quieres entender cómo funcionan estos mercados y qué significa apostar por una cantidad de goles superior o inferior a una línea determinada, revisa nuestra guía sobre qué es el over/under en apuestas y conoce cómo se aplica esta modalidad a tus pronósticos.
Historial de Flamengo vs Estudiantes: últimos partidos
- Estudiantes 0-0 Flamengo (Copa Libertadores 2026)
- Flamengo 1-0 Estudiantes (Copa Libertadores 2026)
- Estudiantes 1-1 Flamengo (Copa Libertadores 2026)
- Estudiantes 1(2)-0(4) Flamengo (Copa Libertadores 2025)
- Flamengo 2-1 Estudiantes (Copa Libertadores 2025)