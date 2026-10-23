La fecha 25 de la Liga de Primera 2026 inició este viernes con la igualdad por la mínima en el Bicentenario de La Florida.

La fecha 25 de la Liga de Primera 2026 encendió sus fuegos con un empate en La Florida. En un partido que pudo marcar mucho en la zona media de la tabla, ni Audax Italiano ni Huachipato se sacaron ventaja y terminaron igualando 1-1 en el sintético del Bicentenario.

En un trámite de partido de partido que tuvo a los locales haciendo tal vez más mérito para quedarse con el triunfo, fueron los acereros quienes pegaron primero. Con 25’ en el reloj Maximiliano Rodríguez abrió al cuenta mediante un cabezazo que pilló una débil respuesta del portero Tomás Ahumada.

Por suerte para los itálicos el tanto del empate llegó rápidamente, ya que a los 34’ Felipe Salomoni sacó un remate raso que también encontró una resistencia algo cuestionable del arquero Sebastián Mella.

Pese a que en la segunda mitad se acumularon algunas chances de gol, el empate se mantuvo con una repartija de puntos que a ninguno le sirve mucho. Por el lado de los dirigidos por Jaime García se quedaron sextos con 35 puntos y tienen altas chances de salir de los puestos de copas internacionales en esta fecha 25.

En tanto el equipo de Patricio Graff se mantuvo en el puesto 12° con 29 unidades, mirando de lejos la opción de pelear por meterse en las copas y también de la opción de angustiarse con el descenso en la zona baja.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Audax Italiano

Los itálicos saldrán a la cancha otra vez el lunes 2 de noviembre para enfrentar desde las 18:00 horas a Deportes Limache. Este duelo será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El próximo partido de Huachipato

Por su parte los acereros volverán a la acción por la jornada 26 del torneo ante Deportes La Serena el domingo 1 de noviembre desde las 12:00 horas en el CAP.