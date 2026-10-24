Rangers de Talca podría perder la categoría este sábado si cae ante Cobreloa y sus rivales directos consiguen victorias.

La Primera B entra en una jornada decisiva, con la lucha por el ascenso y la permanencia al rojo vivo. Uno de los equipos que enfrenta mayor presión es Rangers de Talca, que llega a la fecha 29 en el último lugar de la tabla y con posibilidades concretas de descender a la Segunda División.

El cuadro dirigido por Ivo Basay sufrió un duro golpe en la jornada anterior al caer por 4-1 ante Santiago Wanderers. Aunque los resultados de sus rivales directos le dieron algo de aire, los piducanos siguen obligados a sumar para mantener viva la esperanza de salvarse.

¿Qué necesita Rangers para descender en la fecha 29?

A dos jornadas para el cierre del campeonato, Rangers ocupa el último puesto con 21 puntos y una diferencia de goles de -18, encima está Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz, ambos con 23 unidades, aunque con distintas diferencias de gol.

Los tres equipos disputarán sus respectivos encuentros este sábado 24 de octubre, a las 17:30 horas, en simultáneo. Rangers recibirá a Cobreloa, San Felipe visitará a Deportes Puerto Montt y Santa Cruz jugará como visitante frente a Deportes Copiapó.

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El equipo talquino perderá la categoría este fin de semana si pierde ante Cobreloa y tanto San Felipe como Santa Cruz ganan sus partidos. Esa combinación dejaría a Rangers sin opciones matemáticas de alcanzar a sus rivales en la última fecha.

Si los piducanos caen y alguno de sus competidores directos empata, todavía podrían aspirar a una definición, dependiendo de los resultados. Por eso, el partido ante los loínos será determinante para sus aspiraciones de permanencia.

La ANFP cambia la definición de la Primera B

La ANFP informó que no entregará la copa ni realizará la premiación de la Primera B 2026 mientras existan procesos pendientes en el Tribunal de Disciplina que involucren a San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, cuyas resoluciones podrían modificar la tabla.

La medida afecta a San Luis, líder con 53 puntos, que este sábado podría asegurar el título y el ascenso si vence a Deportes Recoleta y Cobreloa (51) no derrota a Rangers. Sin embargo, incluso si se dan esos resultados, los canarios no serán proclamados oficialmente campeones hasta que se resuelvan los casos pendientes.

En resumen…