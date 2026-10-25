Barcelona vs Real Madrid: ver EN VIVO y streaming el clásico de España por La Liga

Un partidazo se disputa en el Camp Nou, donde catalanes y merengues pueden empezar a definir su suerte en el torneo español.

Partidazo. La fecha 10 de la Liga de España tiene en su parrilla al duelo más importante del torneo español, ya que se miden en el estadio Camp Nou el local FC Barcelona ante Real Madrid.

Los catalanes llegan con campaña perfecta al derbi, ya que jugaron 9 partidos en el campeonato local y ganaron todos sus encuentro. Sin embargo, vienen de caer ante PSG en la Champions League.

Los merengues, en tanto, acumulan siete victorias y dos derrotas en La Liga, por ende, el clásico resulta fundamental en las aspiraciones del equipo de José Mourinho, que debe ganar para acercarse en la tabla.

El compromiso será transmitido en Chile por la señal de DSports, en todas sus plataformas, mientras que podrás seguir cada detalle del derbi gracias al minuto a minuto de RedGol.

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En vivo: FC Barcelona vs Real Madrid por La Liga