Humberto Suazo recibió en Pachuca el reconocimiento del fútbol mexicano. Eso sí, señala que la espina de la Sudamericana 2006 aún la tiene.

Los chilenos Humberto Suazo y Fabián Estay estuvieron presentes en la ceremonia del Salón de la Fama Internacional de México, pues ambos entraron al selecto grupo.

En un evento donde destacó la presencia del ex goleador de Real Madrid Hugo Sánchez, el Chupete Suazo concentró muchas miradas y agradeció lo que pudo conseguir en tierras aztecas, donde brilló en Monterrey.

“Siempre voy a estar agradecido de mis Rayados, el equipo que me abrió la puerta para conocer este lindo país y poder hacer historia juntos“, señaló el actual DT de San Luis.

Agregó que “hubo mucho trabajo atrás y familia ha sido muy importante para poder conseguir logros junto al club, creo que pasamos casi siete años de muy buenas temporadas. Es lindo que se pueda reflejar con los años”.

Suazo con el premio por entrar al Salón de la Fama

El triste recuerdo de Suazo: la Copa Sudamericana

La ceremonia se llevó a cabo en Pachuca, ciudad que a Humberto Suazo no le trae buenos recuerdos pues el elenco local le ganó la final de la Copa Sudamericana 2006 a Colo Colo, elenco en el que era figura.

“Empatamos aquí en Pachuca y en Santiago íbamos ganando 1-0. Después entró Damián Álvarez y dio vuelta el partido del segundo tiempo”, contó con amargura.

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“Fue un momento doloroso que deja el fútbol, pero me abrió las puertas, salí goleador en ese campeonato y tuve la posibilidad de que Monterrey me viera para contratarme”, es el consuelo que le quedó.

Entiende que “a veces tienes que dar la vuelta más larga, aunque ese fue un golpe duro para mí, porque teníamos jugadores de calidad como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Matías Fernández”.