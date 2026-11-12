Los albos deben explorar bien el mercado para buscar los fichajes que afronten la próxima temporada.

Colo Colo tiene por delante un mercado de fichajes más que interesante de cara al 2027. Luego de bajar la estrella 35 los albos tienen dos objetivos bastante claro: revalidar lo hecho en esta temporada y ser competitivos en la Copa Libertadores.

Por lo mismo la elección de los refuerzos debe ser con pinzas, sobre pensando en potenciar la buena base que tiene Fernando Ortiz en el plantel. Y ojo, que en el horizonte hay una vieja obsesión alba que podría llegar a costo cero.

Se tata de Matías Catalán, defensor chileno que actualmente milita en el Talleres de Córdoba y que por varios años ha rondado por el Cacique como opción de fichaje. Sin embargo, su arribo nunca se ha podido concretar.

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La inmejorable oportunidad que tiene Colo Colo de fichar a Matías Catalán

El ex seleccionado chileno finaliza su contrato con Talleres ahora en diciembre, por lo que en caso de no renovar podrá negociar como jugador libre. Con 34 años en el cuerpo, podría ser la tercera la vencida para llegar al Cacique tras no poder hacerlo en el 2023 y 2025.

Matías Catalán viene de jugar 28 partidos con Talleres de Córdoba en este 2026. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Getty Images.

Lo bueno es que por el perfil de Catalán los albos podrían reforzar dos puestos con un solo jugador, ya que el defensor se puede desempeñar como central o lateral por la derecha. Es más, en este 2026 ha sido más en el centro de la zaga donde más ha jugado en Argentina.

En este 2026 con la camiseta de Talleres de Córdoba el defensor de 34 años ha disputado un total de 28 partidos, siendo 27 por el torneo argentino y dos por la Copa Argentina. Lamentablemente en este Clausura no pudo clasificar a los playoffs al terminar 13° en el Grupo A. ¿Se dará de cara al 2027 su arribo al Popular?

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En síntesis