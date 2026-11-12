Los albos tienen como opciones a los jugadores Cristóbal Ponce y Vicente Vargas, figuras del elenco caturro.

El gol de Marcos Bolados a los 92 minutos para Colo Colo ante Ñublense selló el título número 35 de los albos, que se quedaron de forma anticipada con la Liga de Primera.

El Cacique pudo cumplir con tres fechas de anticipación el objetivo que se planteó de cara a la temporada 2026, y de paso, clasificó a la Copa Libertadores de América.

En el estadio Monumental siguen las celebraciones, pero también ya se ponen manos a la obra, puesto que están empezando a tirar líneas para armar un plantel robusto de cara al año venidero.

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Jorge Garcés aprueba el traspaso de dos jóvenes figuras de Wanderers a Colo Colo

En la oficina de scouting de Colo Colo siguen a jugadores experimentados y también de proyección. En Macul tienen en la mira a dos promesas de Santiago Wanderers, que ganaron la Copa Libertadores Sub 20.

El campeón chileno tiene en carpeta al volante ofensivo Cristóbal Ponce y al extremo Vicente Vargas, ambos Caturros, quienes podrían dar el salto al conjunto popular en 2027.

Vicente Vargas jugando por el equipo absoluto de Wanderers. Foto: Manuel Lema/Photosport

El posible movimiento en el mercado de fichajes fue analizado por el ex campeón con la tienda porteña Jorge Garcés, quien declaró que el negocio puede ser bueno para todos y puso como ejemplo a Lucas Cepeda, quien pasó de Wanderers a Colo Colo y ahora juega en Elche de España.

“Yo creo que es lo ideal, la verdad. Colo Colo va a proyectar de mejor manera a estos chicos. Es bueno para ellos y es bueno para Wanderers, como lo que pasó con Cepeda, por ejemplo. La proyección es mucho mayor“, dijo el Peineta a RedGol.

Aún ni siquiera se inician conversaciones, pero en Macul están con la vista puesta en los dos jugadores del elenco de Valparaíso.

En síntesis

Marcos Bolados anotó a los 92 minutos ante Ñublense , sellando el título 35 de Colo Colo .

anotó a los 92 minutos ante , sellando el de . Colo Colo ganó la Liga de Primera con tres fechas de anticipación y clasificó a Copa Libertadores .

ganó la con tres fechas de anticipación y clasificó a . Cristóbal Ponce y Vicente Vargas de Santiago Wanderers son seguidos como refuerzos para 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera