Iván Sandrock conversó con Redgol, luego de que la Segunda Sala descartó la desafiliación del club, por lo que definirán la Primera B.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina decidió echar pie atrás a la desafiliación de San Marcos de Arica, dejando en claro que los medios de prueba no eran suficientes.

Algo que de inmediato fue festejado en el norte del país, porque les permitirá seguir jugando e, incluso, aspirar a la liguilla por el ascenso, algo que explicó el técnico Iván Sandrock en conversación con Redgol.

“Mucha alegría, mucha felicidad, la verdad hay bastante sensaciones de satisfacción porque se hizo justicia y se define de manera administrativo lo administrativo, y se sigue jugando el campeonato, que está muy lindo atractivo por muchas cosas por jugarse”, comentó.

Iván Sandrock confía en su plantel para la definición de la Primera B.

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Iván Sandrock apuesta por la liguilla en Primera B

San Marcos de Arica se jugará en cancha sus chances para la liguilla del ascenso, lo que tiene contentos a todos en la ciudad, así lo detalló el técnico Iván Sandrock.

“Nosotros, como comenté, nos seguimos preparando, entrenando, que el club iba a resolver esto y no nos pillara de sorpresa porque nos mantuvimos entrenando”, destacó.

“Entrenamos en doble turno, los muchachos se sacrificaron al máximo y vamos a salir a competir, ojala que nos acompañe lo deportivo, que las cosas resulten bien, pero la propuestas en cancha tendrá un fuego interno que dará un plus en cada partido“, profundiza.

Por lo mismo, saben que no será fácil pero se jugarán todo ante uno de los posibles campeones: “Desde el partido con San Luis estamos pensando en quedar lo mas alto en la liguilla y hacernos fuerte de local y vamos a salir con todo”.