La delegación nacional quedó en el puesto 91° del medallero en Dakar 2026, donde además varios de sus deportistas consiguieron entrar en la pelea por las medallas.

Luego de dos semanas de competencias, concluyó este viernes en la ciudad senegalesa de Dakar la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde tras 151 eventos, el Team Chile consiguió una participación más que positiva.

Fueron 18 los deportistas nacionales que compitieron en 11 disciplinas, de los cuales un selecto grupo consiguió meterse en las disputas por las medallas, incluso uno logró romper la sequía de 16 años sin subirse al podio, tras el oro del fútbol femenino en Singapur 2010.

La referencia es para el lanzador de disco Vittorio Gorziglia, quien se quedó con la medalla de bronce tras firmar su mejor registro en 56.00 metros. Sólo le superaron el jamaicano Kamari Kennedy (oro) y el egipcio Yahya Sawaby (plata).

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El balance de Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

Además de la medalla de Gorziglia, otra de las notables figuras del representativo nacional en el evento fue la nadadora Laura Fingerhuth, quien por primera vez se metió en dos finales, en los 100 y 50 metros pecho, donde acabó octava y séptima, respectivamente.

A ellos se sumaron Renato Silva, que acabó séptimo en la final combinada Gunshu del Wushu. Bruna de Rossetti, décima en la definición del salto ecuestre. La ciclista Ana Fierro que acabó en el Top 30 en ruta y contrarreloj. Más Valentina Cancino, sexta en los 800 metros planos.

Recién habrá que esperar hasta finales del 2027 para conocer cuál será la ciudad sede que albergará los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030, donde están puestas las esperanzas de que Chile albergue por primera vez en la historia este evento polideportivo.

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En síntesis