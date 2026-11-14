Pronósticos Bélgica vs Italia: una atractiva definición en la UEFA Nations League

Descubre los mejores pronósticos de Bélgica vs Italia, por la UEFA Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido en Bruselas.

Descubre los mejores pronósticos de Bélgica vs Italia por la UEFA Nations League. Los Diablos Rojos reciben a la Azzurri en un choque imperdible.

Este domingo 15 de noviembre, Bruselas será el escenario del cierre de la fase de grupos de la competencia europea. A partir de las 16:45 horas (hora de Chile), los locales buscarán la victoria para avanzar a los cuartos de final, mientras que los visitantes pueden conformarse con un empate.

Nuestros picks Pronósticos: Bélgica vs Italia Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Italia generó 1.70 goles esperados en la ida y Bélgica destaca por su capacidad ofensiva como local. Además, ambos marcaron en cuatro de sus últimos siete enfrentamientos. 1xbet 1.70 Pronóstico Resultado del partido: Empate Italia llega con confianza tras igualar 1-1 ante Francia y acumula ocho salidas sin perder en los 90 minutos. Su solidez como visitante respalda la posibilidad de otro empate. 1xbet 3.40 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Bélgica vs Italia

Bélgica ha ganado seis de sus últimos ocho partidos en casa, promediando 3.5 goles por encuentro.

ha ganado seis de sus últimos ocho partidos en casa, promediando 3.5 goles por encuentro. Italia mantiene un invicto de ocho visitas consecutivas, anotando una media de 2.25 tantos en esa condición.

mantiene un invicto de ocho visitas consecutivas, anotando una media de 2.25 tantos en esa condición. Los Diablos Rojos dejaron su arco en cero en siete de sus recientes ocho compromisos como locales.

En el último enfrentamiento directo, los belgas generaron 2.76 goles esperados frente a 1.70 de los italianos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Bélgica vs Italia Cuotas ofrecidas por 1xBet Bélgica 2.22 1XBET Empate 3.40 1XBET Italia 3.22 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Bélgica vs Italia

Bélgica llega a este duelo tras mostrar solidez en casa bajo el mando de Mark Van Bommel. Los belgas vencieron 2-0 a Italia en Roma, demostrando contundencia. Tras caer ante Francia y superar a Turquía, deberán conseguir la victoria para avanzar a los cuartos de final.

Por su parte, Italia atraviesa una reconstrucción con Roberto Mancini. La Azzurri no pierde de visita desde hace más de un año y promedia 1.50xG en sus recientes duelos de Nations League. Luego del impresionante triunfo ante los Galos, llegan con la obligación de sumar un punto para superar la fase de grupos.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Considerando que Italia generó 1.70 goles esperados en la ida y que Bélgica es una máquina ofensiva en casa, este mercado es sumamente atractivo. Ambos anotaron en cinco de los últimos ocho enfrentamientos entre si.

Las cuotas en Bélgica vs Italia respaldan plenamente esta opción. Ambas escuadras tienen el potencial para vulnerar la red rival, siendo una selección ideal para asegurar rentabilidad en este partidazo.

Apuesta 1 | Ambos equipos anotan: Si – 1.70 en 1xbet

Apuesta de valor: Empate

Italia ha demostrado ser un visitante rocoso, logrando un valioso empate 1-1 en Francia recientemente y un contundente 4-1 sobre Turquía. Además, acumulan ocho salidas sin caer en los 90 minutos reglamentarios. Con el empate, avanzarán a los cuartos de final.

Apostar por la igualdad ofrece un retorno altísimo. Aunque Bélgica es fuerte de local y necesita ganar, la necesidad italiana de conseguir una sola unidad equilibra este pronóstico.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Empate – 3.40 en 1xbet

Se define la fase de grupos de la UEFA Nations League y, si tienes pensado hacer una jugada, puede resultarte útil visitar la sección de pronósticos deportivos de RedGol, con análisis, estadísticas y cuotas de los mejores partidos del torneo.

Alineaciones probables en Bélgica vs Italia

Bélgica: Lammens, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Lavia, De Bruyne, Tielemans, Doku, Godts, De Ketelaere.

Lammens, Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper, Lavia, De Bruyne, Tielemans, Doku, Godts, De Ketelaere. Italia: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Fratessi, Tonali, Barella, S. Esposito, F. P. Esposito, Cambiaghi.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Bélgica vs Italia

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Bélgica vs Italia? Bélgica parte como ligero favorito gracias a su localía y al triunfo 2-0 obtenido en la primera rueda, aunque Italia llega invicta como visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se disputará el domingo 15 de noviembre a las 16:45 horas (hora de Chile) en Bruselas, y podrá seguirse por las señales habituales de la Nations League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La cuota de mayor valor es el empate a 3.40, ideal para quienes buscan un alto retorno en un duelo de fuerzas muy parejas.

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