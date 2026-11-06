La amazona metió a Chile en una nueva definición por las medallas en Dakar 2026 y acabó en el Top 10. Es la cuarta vez que aparece en esta instancia.

La sexta jornada de actividad en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, trajo consigo una nueva final para el Team Chile, la cuarta en lo que va de competencia. Esto gracias a la actuación de la amazona Bruna de Rossetti.

En la competencia de salto ecuestre, la nacional montando a Haribo Moussardiere superó en la primera ronda la totalidad de los obstáculos sin cometer penalizaciones, lo que le permitió meterse en la definición por las medallas (jump-off).

Ya en la instancia final, la representante de Chile completó el circuito en un tiempo de 40 segundos y 41 centésimas, donde sí cometió ocho faltas, que derivaron en que culminara en la décima posición, sin chances de competir por el podio.

De Rossetti cierra de esta forma su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde además conquistó una medalla de plata junto al combinado multinacional “Interamérica” en la prueba por equipos. Actuación redonda.

ver también Orgullo: Laura Fingerhuth obtiene el 7° lugar en natación en JJ.OO. de la Juventud 2026

Las finales que firmó el Team Chile en Juegos Olímpicos de la Juventud

La actuación de la amazona se enmarca en una marca muy positiva para la delegación nacional en la cita polideportiva, pues estuvo en cuatro definiciones por las medallas en tres disciplinas diferentes, con una figura consular.

La referencia es para la nadadora Laura Fingerhuth, que con 16 años alcanzó las finales de los 100 metros pecho y 50 metros pecho, donde acabó en la octava y séptima posición, respectivamente. La mejor representante del Team Chile en lo que va de los Juegos.

Pero el primero de los nacionales que estuvo en pugna por las preseas fue Renato Silva, quien acabó séptimo en el Wushu-Taolu. En total son cuatro las definiciones que alcanza nuestra representación en Dakar. Y todavía resta una semana de actividad.

Tweet placeholder

En síntesis