Pronósticos Ñublense vs Colo Colo: los Albos pueden convertirse en los campeones de la Liga de Primera

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Ñublense vs Colo Colo, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Ñublense vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: COLO COLO El Cacique llega tras golear 6-1 a Universidad de Concepción y vencer a Puerto Montt en Copa Chile. Además, ganó tres de sus últimos cuatro duelos ante un Ñublense que perdió seis de sus siete partidos recientes de liga. 1xBet 1.72 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: JAVIER CORREA Correa suma cuatro partidos consecutivos marcando en todas las competencias y seis seguidos en la Liga de Primera. Además, es el segundo máximo goleador del torneo, con 18 tantos en 18 presentaciones. 1xBet 1.93 Pronóstico TOTAL DE GOLES DE COLO COLO EN EL MINUTO 30: MÁS DE 0.5 Colo Colo marcó antes de la media hora en sus tres partidos más recientes de liga, mientras que Ñublense recibió goles durante ese tramo en tres de sus últimas cuatro presentaciones. 1xBet 2.42 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Ñublense y Colo Colo jugarán en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Un encuentro que podría quedar marcado en la historia del Cacique, ya que tiene la posibilidad de conquistar su estrella número 35 y celebrar anticipadamente el título.

El cuadro albo afronta este compromiso como líder del Campeonato Nacional con 58 puntos, una ventaja de 10 unidades sobre Universidad de Chile. Por eso, una victoria le permitirá asegurar la corona sin depender de otros resultados. Incluso podría festejar con un empate, siempre que los Azules no consigan derrotar a Cobresal en el duelo que se jugará en simultáneo. Del otro lado estarán los Diablos Rojos, que necesitan sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana. Actualmente marchan décimos con 35 puntos, a solo tres de Palestino, que ocupa el sexto puesto y, por ahora, se queda con el último boleto a la competencia internacional.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Ñublense vs Colo Colo, para que consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Colo Colo quiere ser campeón de la Liga de Primera

Colo Colo está a un paso de conquistar un nuevo título, con tres fechas de anticipación. El Cacique viene de golear por 6-1 a Universidad de Concepción, en un encuentro que tuvo un primer tiempo arrollador, y de vencer por 3-0 a Deportes Puerto Montt en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. Además, los Albos ganaron tres de sus últimos cuatro enfrentamientos ante los Diablos Rojos.

Ñublense, por su parte, perdió seis de sus últimos siete partidos en el Campeonato Nacional. Además, es el cuarto equipo con peor rendimiento como local en el certamen, con cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Resultado del partido: Colo Colo – 1.72 en 1xbet

La increíble racha de Javier Correa para darle el título a Colo Colo

Javier Correa acumula cuatro partidos consecutivos marcando goles: convirtió ante Coquimbo Unido y Palestino, anotó cuatro tantos frente a Universidad de Concepción y volvió a festejar en el reciente compromiso de Copa Chile contra Deportes Puerto Montt.

Su racha goleadora es aún más extensa si se considera únicamente la Liga de Primera: lleva seis encuentros consecutivos anotando al menos un gol. Además, es el segundo máximo artillero del torneo, con 18 tantos en 18 apariciones, solo por detrás de Fernando Zampedri.

Anotará un gol: Javier Correa – 1.93 en 1xbet

El Albo puede caminar hacia su estrella desde temprano

En sus tres compromisos más recientes en la competencia, el Cacique anotó al menos un gol antes de cumplirse los primeros 30 minutos.

Los Diablos Rojos, por su parte, recibieron al menos un tanto durante la primera media hora en tres de sus últimas cuatro presentaciones ligueras.

Total de goles de Colo Colo en el minuto 30: Más de 0.5 – 2.42 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Ñublense vs Colo Colo Cuotas ofrecidas por 1xBet Ñublense 4.37 1xBet Empate 3.45 1xBet Colo Colo 1.72 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Ñublense vs Colo Colo: últimos partidos