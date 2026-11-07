Pronósticos Atlético de Madrid vs Barcelona: Colchoneros y Culés juegan por el liderato de LaLiga

Los mejores pronósticos de Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga. Cuotas, análisis, alineaciones y apuestas para el partido en el Metropolitano.

Los pronósticos de Atlético de Madrid vs Barcelona anticipan un choque de alto voltaje por el liderato del torneo. Los Culés llegan con la mejor ofensiva del campeonato, mientras que los locales defienden un invicto crucial en casa.

Este encuentro válido por la jornada 12 de LaLiga se disputará el domingo 8 de noviembre en el Estadio Metropolitano. A partir de las 17:00 horas (hora de Chile), ambos equipos buscarán tres puntos vitales para asegurar la cima de la tabla.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético de Madrid vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: BARCELONA El Barcelona promedia 4.2 goles por partido y destaca por su poder ofensivo. Aunque el Atlético está invicto en casa, sus recientes empates y la caída ante el Bayern reflejan dificultades frente a rivales de élite. 1xbet 1.89 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: RAPHINHA Raphinha suma 15 goles y lidera la tabla de artilleros, con tantos en 13 de sus 15 apariciones esta temporada. Su efectividad del 42.86% y sus constantes llegadas al área lo convierten en una amenaza para el Atlético. 1xbet 1.89 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Atlético de Madrid vs Barcelona

Barcelona registra la ofensiva más letal de la liga con 46 goles en 11 partidos y un xG de 38.02.

registra la ofensiva más letal de la liga con 46 goles en 11 partidos y un xG de 38.02. Los Colchoneros acumulan una racha de siete victorias consecutivas en la competición doméstica.

Raphinha es el máximo goleador del torneo con 15 tantos, superando ampliamente las expectativas ofensivas.

es el máximo goleador del torneo con 15 tantos, superando ampliamente las expectativas ofensivas. El equipo de Diego Simeone promedia 2.14 goles a favor y solo 0.29 en contra en su actual racha ganadora.

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético de Madrid vs Barcelona Cuotas ofrecidas por 1xBet Atlético de Madrid 3.81 1xBet Empate 4.41 1xBet Barcelona 1.89 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Barcelona

El cuadro de Hansi Flick domina LaLiga con 30 puntos tras ganar 10 de sus 11 encuentros. Su estilo agresivo de presión alta ha convertido al equipo en una máquina ofensiva, anotando 22 goles solo en sus cinco salidas como visitante. Pese a las múltiples bajas en defensa, los Blaugranas mantienen un paso firme en el certamen.

Por su parte, el elenco colchonero llega en el segundo puesto con 28 unidades. Tras una dura caída en la cuarta fecha, encadenaron siete triunfos seguidos. Su solidez en el bloque bajo y las rápidas transiciones serán fundamentales para intentar contrarrestar el inmenso volumen de ataque del equipo visitante.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

La ofensiva Blaugrana ha demostrado un nivel superlativo esta campaña, promediando 4.2 goles por partido. Aunque los locales están invictos en su estadio, sus recientes empates y la dolorosa derrota europea ante el Bayern Múnich evidencian problemas al enfrentar a rivales de élite.

La propuesta táctica de Flick, sumada a la capacidad de generar constante peligro, justifica el favoritismo visitante. El valor de esta cuota es ideal considerando el momento arrollador y la efectividad que muestran los Culés.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.89 en 1xbet

Apuesta de valor: Raphinha anota en cualquier momento

El delantero brasileño vive un momento espectacular, liderando la tabla de artilleros con 15 goles y siendo el jugador más clínico de la liga con un 42.86% de conversión. Ha marcado en 13 de sus 15 apariciones esta temporada sumando todas las competiciones.

Ante una defensa local que probablemente cederá la iniciativa, sus constantes diagonales y remates serán una amenaza latente. Esta opción ofrece un gran atractivo respaldado por estadísticas individuales contundentes.

Apuesta 2 | Anotará un gol: Raphinha – 1.89 en 1xbet

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Alineaciones probables en Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Koke, Barrios, Baena, Lee, Álvarez.

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Koke, Barrios, Baena, Lee, Álvarez. Barcelona: J. García, Fariñas, Cubarsí, Martín, Cancelo, Fermín, Bernal, Pedri, Yamal, Gordon, Raphinha.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Atlético de Madrid vs Barcelona

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Atlético de Madrid vs Barcelona?

Barcelona es el favorito gracias a su liderato y su impresionante récord ofensivo de 46 goles a favor en solo 11 partidos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en el Estadio Metropolitano a las 17:00 horas (hora de Chile) y contará con transmisión en las señales deportivas habituales.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La victoria del Barcelona a cuota 1.89 es una de las opciones más sólidas debido al dominio táctico y efectividad visitante.

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