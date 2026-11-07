Los Lilas dieron la sorpresa en Viña del Mar, quedándose con 3 puntos claves en la Liga de Primera.

Deportes Concepción tuvo una muy buena faena en Viña del Mar. No solo vencieron a Everton, sino que también sueñan con clasificar a una copa internacional en la Liga de Primera.

Un año de locos ha tenido el León de Collao. Peleaban por el descenso, pero con la llegada de Fernando Díaz se olvidaron de aquello y ahora, hasta piensan en renovar el pasaporte para salir de Chile en la próxima temporada. Las vueltas lindas del fútbol.

Golazos para Concepción

Deportes Concepción tenía una visita muy compleja en la 27° fecha de la Liga de Primera. Everton no era un rival cualquiera, ya que también están en la pelea por ir a algún torneo internacional, por lo que tenía la necesidad de dejar los puntos en casa.

Luego de un primer tiempo en blanco, las emociones llegaron en la segunda parte. Aldrix Jara a los 72′ con un derecho cruzado desde fuera del área abrió la cuenta para el León de Collao. No contentos con eso, Jorge Henríquez con un bombazo de larga distancia a los 84′ puso el 2-0 definitivo.

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Con este triunfo, Deportes Concepción llegó a los 38 puntos y alcanzó a Palestino, equipo que había perdido momentos antes frente a Deportes La Serena. Por ahora, el León de Collao y el Tino-Tino igualan en el último puesto que da pasajes a la Copa Sudamericana.

Everton por su parte parece venir a la baja. Con esto, los Ruleteros llegaron s 3 partidos sin ganar en el momento más importante de la temporada. Los viñamarinos se estancan en el 5° lugar con 40 puntos. Se alejan de la opción de Copa Libertadores.

La fecha 27 del fútbol chileno seguirá este domingo 8 de noviembre, donde el plato fuerte será el encuentro entre Colo Colo y Ñublense en Viña del Mar. Si los Albos ganan, serán los nuevos campeones de la Liga de Primera.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: