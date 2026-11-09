Milad quiere terminar con los “escritoriazos” y apunta a un cambio clave para 2027.

Milad busca reformar los reglamentos para evitar que los campeonatos se definan en tribunales.

Pablo Milad quiere ponerle freno a los conflictos reglamentarios que han marcado el fútbol chileno durante la temporada 2026. El presidente de la ANFP anunció que insistirá en modificar de las bases de las competencias para evitar que los “escritoriazos” vuelvan a ocurrir.

En conversación con ADN Deportes desde Chillán, el mandamás del fútbol nacional abordó la polémica que mantiene en vilo la resolución de la Primera B y reconoció que la situación se repite en distintas categorías.

Pablo Milad anunció que insistirá en modificar las bases del fútbol chileno.

Milad apunta a evitar nuevos conflictos en 2027

“Vamos a insistir este año con las bases para ir cambiando con tal que terminemos futbolísticamente y no en los tribunales”, afirmó Milad.

El dirigente explicó que uno de los puntos centrales es garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el fair play económico, financiero y deportivo.

“Los clubes dicen que hay que cumplir de igual forma por el fair play económico, financiero y deportivo, que es fundamental”, sostuvo.

Milad fue más allá y advirtió que las controversias reglamentarias no se limitan a una sola división. Según explicó, con excepción de la Primera División, existen denuncias relacionadas con estas materias en las distintas categorías del fútbol chileno.

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Por lo mismo, planteó que el objetivo de la ANFP es evitar que los resultados deportivos terminen modificándose por decisiones administrativas o judiciales.

“Para nosotros es fundamental que el próximo año esto no se vuelva a repetir, porque en todas las divisiones, excepto en Primera División, hay denuncias con respecto a esta situación”, indicó.

Finalmente, el presidente del organismo fue categórico respecto al camino que pretende impulsar para la próxima temporada: “Nosotros no queremos que siga primando esto, sino que prevalezcan los resultados en la cancha”.

Así, la ANFP buscará introducir cambios en las bases de los torneos de 2027, en medio de una temporada marcada por disputas reglamentarias y definiciones fuera del terreno de juego.

En resumen…