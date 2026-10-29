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Fútbol Chileno

ANFP tras clausura de sede: Teletrabajo, millonaria deuda y árbitros en gimnasios particulares

Desde que el municipio de Peñalolén puso el letrero en las oficinas del fútbol chileno, los trabajadores y otras entidades realizan sus labores de forma externa y no sin complicaciones.

Por Alfonso Zúñiga

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La ANFP vive su segundo día desde la clausura de su sede en Peñalolén.
© PhotosportLa ANFP vive su segundo día desde la clausura de su sede en Peñalolén.

Al borde del ridículo internacional. Así se ve fuera de nuestras fronteras el nuevo bochorno que sufre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego que la Municipalidad de Peñalolén decretara la clausura de su sede en Quilín por una deuda que supera los $172 millones de pesos.

Una acción donde las imágenes que dejaron huella fueron el presidente Pablo Milad pidiéndole explicaciones al alcalde Miguel Concha y los funcionarios municipales poniendo los carteles que indicaban la medida en contra del organismo.

Más de 24 horas pasaron desde la clausura de la sede de la ANFP, y el diario La Tercera dio a conocer cómo fue el funcionamiento de la corporación en la presente jornada, donde sus trabajadores no pudieron asistir ni al edificio de Quilín ni a los otros complejos de propiedad de ellos.

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Uno de los afectados directos con la medida es el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), ya que mientras se mantenga la clausura sus clases teóricas serán impartidas en formato online, mientras que para los trabajos prácticos utilizarán las canchas de Mundo Sport y el Club Santander.

Mientras que la Selección Chilena Sub 17, que entrenaba en el Complejo José Sulantay debió trasladarse hasta “Juan Pinto Durán”, donde disputará sus amistosos preparatorios para el Mundial de la categoría ante Uruguay. Ahí también funcionará la jefatura de selecciones nacionales.

Por su parte, los árbitros que entrenaban en las canchas de la ANFP en Quilín, deberán hacerlo en gimnasios particulares, mientras que la sesión de análisis de jugadas del VAR se realizarán en la oficina de TVTel, quien tiene a su cargo la tecnología.

Para finalizar, el matutino indica que el propio Pablo Milad le envió un comunicado al Consejo de Presidentes explicando la situación donde aclara que irán a la justicia para revocar la medida municipal, y que la ANFP funcionará de forma telemática.

En síntesis

  • A más de 24 horas de la clausura de su sede, la ANFP trasladó sus operaciones a distintos recintos.
  • El INAF tendrá clases online, La Roja Sub 17 irá a Pinto Durán y el VAR operará desde TVTel.
  • Pablo Milad avisó a los clubes que la entidad operará online y acudirá a la justicia por el caso.
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