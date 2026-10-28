Hugo Villegas, presidente del equipo canario, se descargó tras el escándalo en la Primera B por el caso San Marcos que afecta a los quillotanos.

San Luis de Quillota vive una incertidumbre sobre su opción al título en la última fecha de la Primera B. Tras la desafiliación de San Marcos de Arica, una eventual tabla con los nortinos castigados dejaba a los canarios sin jugar y a Cobreloa con vía libre rumbo al campeonato.

Sin embargo, todo está en veremos hasta la instancia de apelación y confirmación del veredicto contra San Marcos. En medio de la confusión y el escándalo en Primera B, Hugo Villegas, presidente quillotano, alzó la voz.

“Personalmente siempre he pensado que el campeón, seamos nosotros o Cobreloa, tiene que ganar en cancha… El plantel de San Luis está seguro, tenemos un director técnico en el que confiamos, pero sí se generó mucha incertidumbre en la gente”, dijo a El Deportivo.

La pugna entre San Luis y la ANFP

Hugo Villegas, timonel quillotano, fue consultado sobre la posibilidad de que la ANFP le pasara la cuenta por los dichos de César Villegas contra Pablo Milad. El presidente de Limache, hermano de Hugo, era candidato al sillón de Quilín y había criticado al actual mandamás.

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“Puede ser hasta que estén atacando a mi hermano… Yo creo que nos están pasando la cuenta como familia. Al ser los dueños de San Luis y Limache, que siempre lo hemos dicho. Por ser transparentes con la multipropiedad, que hasta hoy nos permite tener dos clubes, nos están pasando la cuenta”, reclamó.

Por eso, Hugo Villegas acusa que “el ser transparentes en el fútbol nos está pasando la cuenta. Para mí, con la ilusión de la gente no se juega. No pueden ser incorrectos de esta manera”.

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“Encuentro que eso no se hace, generar incertidumbre, cuando se tienen que ganar los puntos en cancha. Acá hay algo sucio, extradeportivo. De lo que lideran la ANFP, totalmente”, cerró.