Los del Valle del Aconcagua se juegan en cancha este sábado el no bajar en la actual tabla, esperando el veredicto final sobre la apelación de San Marcos.

Unión San Felipe es uno de los equipos que celebra tras conocerse el aviso de desafiliación de San Marcos de Arica. Eso, siempre y cuando se confirme el veredicto tras la apelación del equipo nortino.

Es que el Uní Uní sufre en la Primera B con una nueva mala campaña que lo tiene al borde del descenso. Si se confirma que San Marcos es quien baja y llega a correr la tabla de posiciones, San Felipe se salvaría nuevamente tras llegar peligrando a la última fecha.

Con dos puntos de ventaja sobre Rangers (quien estaría bajando a Segunda División si todo sigue normal), el equipo de Esteban Carvajal suma su tercer año en línea peleando abajo. Es más, en los dos anteriores también recibió una “ayudita” desde los escritorios.

Así se salvó San Felipe en los torneos anteriores

Siempre en el caso hipotético que San Marcos de Arica sea el descendido de Primera B este año, Unión San Felipe se salvaría nuevamente peleando abajo en un año de escritoriazo. Hoy figura penúltimo, a falta de una fecha para el final.

En cuanto al año 2025, el Uní Uní por puntos debió haber bajado a Segunda División, pero una resta de puntos a Santiago Morning condenó a lo bohemios a descender. San Felipe cerró con 30 puntos y el Chago con 29.

Respecto al 2024, la desafiliación de Barnechea también le vino bien a Unión San Felipe. Los aconcaguinos peleaban la parte baja y quedaron antepenúltimos, superando a Curicó Unido por un punto y al castigado club huaicochero.

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Con miras a la última fecha de la Primera B 2026, el equipo albirrojo buscará salvarse en cancha del temido descenso. Para eso deben derrotar a Unión Española este sábado, o en su defecto esperar que Rangers pierda ante Santa Cruz.