El cuadro del Uní Uní enfrenta a Unión Española y quiere sumar tres puntos para evitar el descenso.

La Primera B enfrenta una polémica de palabras mayores. La sanción a San Marcos de Arica terminó con la desafiliación del cuadro del norte. Pero esto deja abierta la lucha por el descenso.

Es que la tabla no se movería y todavía queda la disputa por el evitar el último lugar. Lo que provocó una importante decisión en la dirigencia de Unión San Felipe.

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El cuadro del Uní Uní está en el puesto 15° y la última fecha recibe a Unión Española. El tema es que debe sumar ya que si cae, y Rangers vence a Deportes Santa Cruz, quedará en el último puesto.

Por lo mismo, el medio “Noticias del Uní Uní”, informó que la dirigencia liderada por Raúl Delgado puso un pozo de 35 millones para motivar al equipo. “Necesitan asegurar los 3 puntos en casa para no quedar supeditado a otros resultados”, recalcaron.

Dicho monto sería repartido en el plantel profesional siempre y cuando logren doblegar a los dirigidos por Ronald Fuentes, y que también estarán jugándose su última carta por meterse en la Liguilla.

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Aunque luego Leandro Cañete, portero y referente del plantel del Aconcagua, negó los incentivos y recalcó que saldrán a buscar el triunfo que los mantenga en la división. “Nosotros saldremos a ganar el fin de semana porque pase lo que pase ganando nos salvamos de todo lo que se estipule fuera de la cancha. Merecemos un triunfo con nuestra gente en casa“, enfatizó al medio citado.

¿Cómo se disputa el descenso en la Primera B?

Según las bases de la Primera B, el equipo que termine último tras las 30 fechas del campeonato será el elenco que baje de división. Hasta el momento Rangers es el último con 21 unidades. Luego sigue San Felipe en el 15° con 23 y en el 14° Santa Cruz con 24.

Cabe consignar que el partido entre Unión San Felipe ante Unión Española, y Santa Cruz frente a Rangers se disputarán el sábado 31 de octubre. Ambos se jugarán en simultáneo a las 12:30 horas.