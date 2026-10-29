Pronósticos Coquimbo Unido vs Unión La Calera: los Piratas quieren escalar posiciones en la Liga de Primera

Pronósticos: Coquimbo Unido vs Unión La Calera
Este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, Coquimbo Unido y Unión La Calera se enfrentarán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para abrir la fecha 26 de la Liga de Primera.
Los Piratas vienen de caer por 2-1 ante Ñublense, luego de golear por 5-2 a Colo Colo, y marchan décimos con 32 puntos. Por ello, necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Cementeros, que también se medirán con el elenco aurinegro en los cuartos de final de la Copa Chile, acumulan cinco partidos sin perder entre todas las competencias. A pesar de ubicarse últimos con 21 unidades, mantienen la esperanza de seguir sumando para permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Coquimbo Unido vs Unión La Calera, para que consideres antes de hacer tus apuestas.
Coquimbo Unido quiere hacerse fuerte en casa
Coquimbo Unido ganó en tres de sus últimas cuatro presentaciones como local, considerando la Liga de Primera y la Copa Chile. Además, viene de marcarle tres goles a Colo Colo durante la primera mitad.
Por su parte, Unión La Calera acumula siete partidos sin ganar como visitante en el torneo, con cuatro derrotas y tres empates. En tres de esas cuatro caídas, los Cementeros recibieron al menos un gol durante el primer tiempo.
Resultado del partido: Coquimbo Unido – Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.05 en 1xbet
Ambos anotan en el Francisco Sánchez Rumoroso
En cuatro de los últimos cinco partidos de los Piratas en el torneo, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
En tres de las recientes cuatro presentaciones de los Cementeros en la liga, también marcaron los dos conjuntos.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.88 en 1xbet
Luis Riveros ya le marcó a La Calera esta temporada
Luis Riveros, delantero de los aurinegros, viene de marcar en la derrota ante Ñublense. Previamente, también había anotado en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Cobreloa.
Además, el paraguayo convirtió en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de la Liga, precisamente ante Unión La Calera.
En total, Riveros suma nueve goles entre todas las competencias esta temporada.
Anotará un gol en cualquier momento: Luis Riveros – 2.45 en 1xbet
Cuotas: Coquimbo Unido vs Unión La Calera
Coquimbo Unido buscará recuperarse ante su público y sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Si estás pensando en apostar en este encuentro, revisa el bono de bienvenida de 1xbet para conocer las condiciones de la promoción, los requisitos de uso y los aspectos que debes considerar antes de activarla.
Historial de Coquimbo Unido vs Unión La Calera: últimos partidos
- Coquimbo Unido (5)0-1(4) Unión La Calera (Copa de la Liga 2026)
- Unión La Calera 0-1 Coquimbo Unido (Copade la Liga 2026)
- Unión La Calera 1-2 Coquimbo Unido (Campeonato Nacional 2026)
- Coquimbo Unido 2-0 Unión La Calera (Campeonato Nacional 2025)
- Unión La Calera 1-4 Coquimbo Unido (Copa Chile 2025)