Pronósticos Coquimbo Unido vs Unión La Calera: los Piratas quieren escalar posiciones en la Liga de Primera

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Unión La Calera, por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Coquimbo Unido vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: COQUIMBO UNIDO – TOTAL DE GOLES DE COQUIMBO UNIDO EN LA PRIMERA MITAD: MÁS DE 0.5 Coquimbo ganó tres de sus últimas cuatro presentaciones como local y viene de marcarle tres goles a Colo Colo en el primer tiempo. La Calera acumula siete salidas ligueras sin ganar y suele conceder temprano. 1xBet 2.05 Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ Ambos equipos marcaron en cuatro de los últimos cinco partidos ligueros de Coquimbo Unido. La tendencia también se repitió en tres de las cuatro presentaciones recientes de Unión La Calera en el torneo. 1xBet 1.88 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: LUIS RIVEROS Riveros viene de marcar ante Ñublense y también anotó frente a Cobreloa y Unión La Calera en la Copa de la Liga. El delantero paraguayo suma nueve goles en todas las competiciones esta temporada. 1xBet 2.45 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, Coquimbo Unido y Unión La Calera se enfrentarán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para abrir la fecha 26 de la Liga de Primera.

Los Piratas vienen de caer por 2-1 ante Ñublense, luego de golear por 5-2 a Colo Colo, y marchan décimos con 32 puntos. Por ello, necesitan sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Cementeros, que también se medirán con el elenco aurinegro en los cuartos de final de la Copa Chile, acumulan cinco partidos sin perder entre todas las competencias. A pesar de ubicarse últimos con 21 unidades, mantienen la esperanza de seguir sumando para permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para Coquimbo Unido vs Unión La Calera, para que consideres antes de hacer tus apuestas.

Coquimbo Unido quiere hacerse fuerte en casa

Coquimbo Unido ganó en tres de sus últimas cuatro presentaciones como local, considerando la Liga de Primera y la Copa Chile. Además, viene de marcarle tres goles a Colo Colo durante la primera mitad.

Por su parte, Unión La Calera acumula siete partidos sin ganar como visitante en el torneo, con cuatro derrotas y tres empates. En tres de esas cuatro caídas, los Cementeros recibieron al menos un gol durante el primer tiempo.

Resultado del partido: Coquimbo Unido – Total de goles de Coquimbo Unido en la primera mitad: Más de 0.5 – 2.05 en 1xbet

Ambos anotan en el Francisco Sánchez Rumoroso

En cuatro de los últimos cinco partidos de los Piratas en el torneo, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En tres de las recientes cuatro presentaciones de los Cementeros en la liga, también marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.88 en 1xbet

Luis Riveros ya le marcó a La Calera esta temporada

Luis Riveros, delantero de los aurinegros, viene de marcar en la derrota ante Ñublense. Previamente, también había anotado en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Cobreloa.

Además, el paraguayo convirtió en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de la Liga, precisamente ante Unión La Calera.

En total, Riveros suma nueve goles entre todas las competencias esta temporada.

Anotará un gol en cualquier momento: Luis Riveros – 2.45 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Coquimbo Unido vs Unión La Calera Cuotas ofrecidas por 1xBet Coquimbo Unido 1.57 1xBet Empate 3.70 1xBet Unión La Calera 5.17 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Coquimbo Unido buscará recuperarse ante su público y sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Si estás pensando en apostar en este encuentro, revisa el bono de bienvenida de 1xbet para conocer las condiciones de la promoción, los requisitos de uso y los aspectos que debes considerar antes de activarla.

Historial de Coquimbo Unido vs Unión La Calera: últimos partidos