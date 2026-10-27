Pronósticos Liverpool vs Chelsea: los Reds son favoritos para avanzar en Anfield

Descubre los mejores pronósticos para Liverpool vs Chelsea por la EFL Cup. Análisis, cuotas y apuestas para el partido en Anfield.

Los mejores pronósticos para Liverpool vs Chelsea para la cuarta ronda de la EFL Cup. Te entregamos todos los datos para apostar en este trascendental choque del fútbol inglés.

Este miércoles 28 de octubre, Anfield será el escenario de un duelo imperdible. Los Reds reciben a los Blues buscando un boleto a los cuartos de final del torneo. Descubre aquí el análisis estadístico y las cuotas más destacadas para tus apuestas deportivas.

Nuestros picks Pronósticos: Liverpool vs Chelsea Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Liverpool El Liverpool llega tras encadenar cuatro victorias consecutivas y ha mostrado solidez en sus últimas actuaciones. Además, las dificultades del Chelsea como visitante y las posibles ausencias ofensivas refuerzan la opción local. 1xbet 2.30 Pronóstico Total de goles de Liverpool: Más de 1.5 El Liverpool anotó 14 goles en sus últimos cuatro compromisos, una muestra de su poder ofensivo. Ante una defensa del Chelsea que ha concedido varios tantos, los locales podrían marcar al menos dos veces. 1xbet 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido fr Liverpool vs Chelsea

Liverpool acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones.

acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. Chelsea tiene una de las peores defensas de la Premier League , concediendo 15 goles recientes.

tiene una de las peores defensas de la , concediendo 15 goles recientes. Cody Gakpo, figura ofensiva local, registra seis goles en sus últimas ocho apariciones en este certamen.

Cuotas 1X2 Cuotas: Liverpool vs Chelsea Cuotas ofrecidas por 1xBet Liverpool 2.30 1xBet Empate 3.60 1xBet Chelsea 2.90 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Chelsea

Los dirigidos por Andoni Iraola superaron su titubeante inicio y atraviesan un gran momento. El triunfo 2-0 sobre Brighton consolidó su sólida defensa, logrando su cuarto arco en cero de la temporada e impulsando su confianza anímica.

Por su parte, el equipo de Xabi Alonso vive una realidad distinta. Los visitantes cayeron 2-0 ante Tottenham y suman dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros. Su falta de consistencia y bajas importantes complican sus aspiraciones.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Liverpool

Los locales encadenan cuatro triunfos seguidos y muestran un nivel superior. Chelsea sufre jugando fuera de casa y llega sin sus máximas figuras ofensivas, Joao Pedro y Cole Palmer. Estas cuotas ofrecen un excelente valor considerando el dominio reciente de los dueños de casa en su estadio.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Liverpool – 2.30 en 1xbet

Apuesta de valor: Liverpool anota más de 1.5 goles

El ataque local ha marcado 14 goles en sus últimos cuatro compromisos. Enfrente tendrán a una de las zagas más vulnerables, que concede múltiples tantos frecuentemente. Esta opción se perfila como una oportunidad inmejorable para buscar un buen retorno asumiendo un riesgo calculado.

Apuesta 2 | Total de goles de Liverpool: Más de 1.5 – 1.80 en 1xbet

Antes de hacer tus jugadas en este encuentro, puede ser útil revisar cómo realizar apuestas en la Premier League. Allí encontrarás información vinculada a estos equipos y las competiciones más importantes del fútbol inglés.

Alineaciones probables en Liverpool vs Chelsea

Liverpool : Mamardashvili, Araujo, Gomez, Jacquet, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Ngumuoha, Wirtz, Barcola, Gakpo.

: Mamardashvili, Araujo, Gomez, Jacquet, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Ngumuoha, Wirtz, Barcola, Gakpo. Chelsea: Penders, Gusto, Lacroix, Colwill, Hato, Caicedo, Lavia, Estevao, Rogers, Quenda, Welbeck.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Liverpool vs Chelsea

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Liverpool vs Chelsea?

El conjunto local es el ligero favorito gracias a su racha de cuatro victorias consecutivas y la ventaja histórica reciente de jugar en Anfield.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro se disputará en Anfield a las 17:00 horas (hora de Chile) y contará con la transmisión oficial del torneo.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La victoria del cuadro local ofrece el mayor valor, destacando la cuota de 2.30 como la opción más atractiva según las estadísticas.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.