El ente rector del fútbol chileno publicó el día en que se jugará la última jornada de la división de plata, aunque falta por definir un detalle muy importante.

Mientras se resuelve el escritoriazo que por el momento tiene desafiliado a San Marcos de Arica, en la ANFP dieron a conocer la programación de la fecha 30 de la Primera B. Aunque lo hizo a medias tintas: la jornada comenzará este viernes 30 de octubre.

Enfrentará a Curicó Unido en condición de local ante Deportes Temuco, dos clubes que ya no tienen mayor importancia en la definición del certamen. Pero habrá que esperar exactos 16 días para que se complete el resto de la programación.

Aunque ya fue oficializado en el sitio del Campeonato Chileno que todos los partidos restantes se disputarán el domingo 15 de noviembre. Tal como había adelantado el presidente de Cobreloa, Harry Robledo. “Les aviso, no será el 14 porque es la final de la Liga de Primera”, dijo el directivo del cuadro naranja.

Fabián Pastenes de San Luis marca a Cristian Insaurralde de Cobreloa. (Pedro Tapia/Photosport).

Eso sí, falta un detalle importante en esta programación: los horarios no están definidos, aunque seguramente habrá más de algún juego simultáneo. Una cuestión que está por decidirse.

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La programación de la fecha 30 de la Primera B

El final de la Primera B en la fecha 30 se hará esperar más de lo imaginado por el escritoriazo, una figura cada vez más habitual en la resolución de la categoría de plata. De hecho, por tercer año Unión San Felipe se mantendría en la división de plata mediante este recurso.

Captura página Campeonato Nacional ANFP.

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota y Cobreloa definirán al monarca de la Primera B 2026, que tiene así su tabla de posiciones al cabo de 29 fechas disputadas.