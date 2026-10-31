Se salvaron en la Primera B, cerraron con goleada y ahora comienza la poda: “Valoran muy poco…”

El cuadro de Curicó Unido goleó por 4-1 a Temuco y cerró la temporada con 31 unidades fuera de zona de peligro. Pero ahora se viene el armado del plantel para el 2027…

La temporada de la Primera B terminó para dos equipos de forma anticipada. Es que durante la jornada del viernes se disputó el único partido -hasta el momento- de la fecha 30.

Mientras se define el escritoriazo sobre San Marcos de Arica, Curicó Unido recibió en el Estadio La Granja a Deportes Temuco En un partido que los de la séptima región no desaprovecharon. Con goles de Antonio Ramírez, Leandro Benegas y doblete del juvenil Jorge Caroca, golearon por 4-1 a los dirigidos por Emiliano Astorga.

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Resultado que permitió cerrar de la mejor forma una campaña que una fecha atrás había quedado sellada con la permanencia en la categoría. Es que los torteros terminaron ubicados en el puesto 13° con 31 unidades, lejos de la zona de descenso.

Pero a su vez, también distantes de la fase de Liguilla. Por lo que en octubre cerraron la temporada 2026.

Tras goleada a Temuco: Las primeras bajas de Curicó Unido

El tema es que tras el pitazo final, Curicó Unido ya empieza a sufrir las primeras bajas para el 2027. Lo que comenzó con la salida que informó el propio Damián Muñoz. El DT confirmó que no seguirá en el banco de dirección para la siguiente temporada.

“Al entrenador que llegue, tírenlo para arriba. Se valoran muy poco las cosas que se hacen, siempre se recalca lo negativo”, lamentó el adiestrador tras el pitazo final.

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Otro que dijo adiós pero a través de redes sociales fue Damián Tello. El portero trasandino informó que no sigue en la institución pese a su gran campaña con Curicó.

“Hoy se termina uno de mis mejores años dentro de una cancha. estoy seguro que Curicó lo hace grande su gente. No sé qué pasará en el futuro pero hay algo que sé y es que fui feliz este 2026 viviendo en esta hermosa ciudad, que me vacíe por completo por esta camiseta y que estoy orgulloso de haber vestido este escudo”, indicó el nacido en Mendoza.