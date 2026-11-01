El jugador de Elche lleva a la justicia al equipo de Macul y pide una importante cifra.

Lucas Cepeda vuelve a hacer noticia en Colo Colo y no por una posible vuelta, sino que por una demanda en la cual busca obtener una millonaria cifra de parte de su ex club.

Cepeda estuvo dos temporadas en los Albos, ganando dos títulos y siendo buena figura. Debido a esto, dio el salto al fútbol europeo y firmó por Elche de España. Sin embargo, el formado en Santiago Wanderers no olvida a los de Macul, aunque por un tema negativo.

Lucas Cepeda lleva a Colo Colo a la justicia

Mientras Lucas Cepeda busca consolidarse en La Liga de España, un ruido subterráneo comenzó a surgir durante esta semana. El zurdo había presentado una medida prejudicial contra Blanco y Negro, para que le facilitaran documentos relacionados a su traspaso y así evaluar una posible demanda.

“El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales, así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A.”, indicaban documento publicado por Christopher Brandt de ESPN.

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Pese a eso, parecía que el tema no quedaba en nada, pero todo cambió en esta jornada. El mismo periodista mencionado, informó que finalmente Cepeda decidió llevar a la justicia a la concesionaria que administra a Colo Colo y con ello, pedir un importante monto económico.

“El jugador pide la nulidad de la renuncia a su indemnización y exige el pago de USD 220.000 por su traspaso a Elche”, indicó Brandt. De esta manera, los Albos tendrán que enfrentar a su ex jugador en tribunales.

Cepeda vive su segunda temporada en España. Imagen: Getty

En plata chilena, el monto que exige Lucas Cepeda es alrededor de 220 millones de pesos. Una cifra importante, por lo que ahora habrá que esperar la postura de Colo Colo respecto a esta jugada del futbolista de Elche.