El delantero del Elche quiere que se exhiban varios documentos para tener claridad sobre algunos posibles incumplimientos económicos por parte de Blanco y Negro.

Pese a que la historia de Lucas Cepeda en Colo Colo llegó a su término en enero de este año, en las próximas horas se puede sumar un nuevo capítulo. Lamentablemente, no será de carácter deportivo, sino que lo más probable es que sea judicial.

Y es que el actual delantero del Elche de España sorprendió al presentar una medida prejudicial contra Blanco y Negro. ¿El motivo? Pues para tener claridad sobre algunos posibles incumplimientos económicos por parte del club.

De acuerdo a los documentos publicados por el periodista Christopher Brandt de ESPN, el atacante solicitó a la concesionaria hacer públicos una serie de documentos claves para ver si hay motivos para presentar una demanda laboral.

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Cepeda evalúa demandar a Colo Colo por posibles deudas

En el documento se puede leer que Cepeda pide que “Blanco y Negro S.A. exhiba y suba copia digitalizada a este expediente electrónico de los siguientes documentos, bajo el apercibimiento de los artículos 276 y 277 del Código de Procedimiento Civil”.

En ese sentido, el atacante quiere tener en su poder el contrato de trabajo y anexos suscritos desde el 08 de febrero de 2024 al 23 de enero de 2026. Además, está pidiendo las liquidaciones de remuneraciones de toda su relación laboral con el Cacique.

Los detalles de la medida prejudicial de Lucas Cepeda contra Colo Colo. | Foto: Christopher Brandt

Por si fuera poco, el ex Wanderers busca que le manden el contrato de transferencia definitiva cuando fue traspasado al Elche, así como también el finiquito de su contrato de trabajo con los albos.

“El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales, así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A.”, concluye el documento.

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En síntesis