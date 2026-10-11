“Estábamos mareados”: La decisión del Elche de Lucas Cepeda que divide la Liga de España

El cuadro del chileno igualó 0-0 con el Celta, pero el elenco dirigido por Claudio Giráldez dejó una fuerte denuncia tras el partido de este domingo.

Lucas Cepeda tuvo un regreso al Elche de dulce y agras. El seleccionado nacional sumó 19 minutos en el empate sin goles ante Celta de Vigo, por lo que se ubica fuera de la zona de descenso pero a la caza de equipos como Levante y Valencia.

En la fecha FIFA recibió la tarjeta roja ante Canadá y solo jugó 35 minutos. Luego quedó fuera del encuentro ante Estados Unidos y frente a México solo sumó un minuto oficial.

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Por lo que todo apuntaba a que llegaba “descansado” al retorno de La Liga. Sin embargo, para Martín Anselmi no fue así y decidió dejar al formado en Santiago Wanderers en la banca.

Recién al minuto 71’, decidió por el ingresó de Cepeda. Pese a ello, no pudo superar a la defensa del Celta y el marcador terminó 0-0. El tema es que para el DT trasandino estuvo tuvo una curiosa explicación.

Ante el Real Madrid, Lucas Cepeda ya había demostrado porqué tenía que ser titular. Luego ante el Espanyol ingresó desde el primer minuto y pese a las expulsiones en contra, el chileno fue uno de los que más destacó en el triunfo por 3-1.

Por lo mismo, Anselmi tuvo que explicar porqué dejó fuera al ex Colo Colo de este regreso de la competencia local. “Lucas todavía no regreso. Es una situación que no tiene respuesta”, indicó ante la consulta de Kenotrotamundos Skechers Fútbol. Por lo que le pasó la pelota a Cepeda. Es que ahora en más dependerá exclusivamente de la situación del chileno para mantenerse en el equipo estelar. “Si está en condiciones, va a ser de la partida”, recalcó.

La denuncia que remece al Elche: “Estábamos mareados”

Pero el resultado dentro de la cancha pasó a segundo plano por la denuncia que realizó el Celta. Es que el elenco visitante reclamó por las condiciones climáticas que los afectaron en el Estadio Martínez Valero.

¿Qué pasó? Según indicó el DT Claudio Giráldez, la temperatura llegó a niveles que terminó complicando el espectáculo y hasta provocó que sus jugadores recibieran asistencia en el entretiempo.

“En octubre, se juega con 27 o 28 grados, no es sencillo. Nuestra gente estaba con las piernas hacia arriba y mareada. No sé a quién beneficia”, indicó el DT.

Pero dichas palabras además apuntaron a que por reglamento al llegar a esas condiciones, se debe decidir entre ambos equipos si se hace la pausa de hidratación. Y en este caso, el Elche decidió no hacerlo.

“Ellos no quisieron hacerlo. Creo que habría que darle una vuelta a la norma. Es un poco raro”, sentenció.