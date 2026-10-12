Luego del 5-2 que los aurinegros firmaron ante el Cacique en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el DT de los albos lanzó una declaración que muchos tomaron como ponerse la corona antes de tiempo.

Fernando Ortiz reconoció sin tapujos la superioridad que Coquimbo Unido tuvo ante Colo Colo en la hermosa tarde vivida por los aurinegros en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El DT argentino admitió algo que el marcador había dejado en evidencia.

El Barbón venció por 5-2 al Cacique en la fecha 24 de la Liga de Primera 2026 y le dio un golpe fuerte a los albos, que ya suman tres partidos consecutivos sin ganar en el certamen. Fue un duelo en el que el cuadro local se impuso con claridad.

Y expuso de manera elocuente las falencias colocolinas, sobre todo para afrontar las transiciones rápidas. En ese contexto, Ortiz recibió una consulta que respondió con una frase que perfectamente podría haber revelado su sensación respecto a que el torneo está resuelto.

Fernando Ortiz sabe perfectamente que el Cacique no le encontró la vuelta al Pirata. (Hernán Contreras/Photosport).

“Obviamente hay bronca, dolor. A nadie le gusta perder, no nos preparamos para eso”, introdujo el Tano en su segunda respuesta de la conferencia de prensa. Luego de eso, lanzó la declaración que varios podrían tomar como comerse el pan antes de que esté horneado.

O incluso, limpiarse el trasero antes de deponer. “Se los dije recién a los chicos: todo campeón siempre tiene partidos buenos, regular y malos. Hoy tuvimos uno malo”, aseguró el exentrenador del Santos Laguna y el América de México. Como si ya se sintiera monarca liguero.

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Ortiz busca levantar a Colo Colo tras la fea derrota vs Coquimbo Unido

Para Fernando Ortiz, hay una clave importante tras la caída de Colo Colo ante Coquimbo Unido. El estratego tiene harta experiencia en el fútbol profesional. Además de llevar casi 10 años como DT, fue defensor central de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y el América de México.

Por ende, conoce bien de qué va el fútbol profesional, tanto de líder de grupo como parte de un plantel. “Hay que seguir trabajando. Si queremos lograr el objetivo hay que dar vuelta la página rápido”, manifestó Ortiz, quien tuvo como meta mirar hacia adelante.

Otra imagen de Ortiz en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. (Hernán Contreras/Photosport).

Y no quedarse pegado en la abultada derrota sufrida por el Cacique en la región de Coquimbo. “El día de mañana ya entrenamos y el martes a preparar el regreso con Puerto Montt. Y en consecuencia seguir trabajando por lo que viene”, sentenció Ortiz.

Tiene razón, pues el inconcluso partido ante el Velero por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile se completará el 20 de octubre. Recién el 25 de mes, los albos visitarán a Palestino en la fecha 25.

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