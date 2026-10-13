Julio Rodríguez, si bien defendió a Gabriel Maureira tras su partido para el olvido ante Coquimbo, aseguró que Fernando de Paul debe retomar la titularidad en el Cacique en esta recta final del torneo.

Colo Colo vivirá días bastante complejos y de decisiones claves luego de la fea derrota por 5-2 ante Coquimbo Unido. La amplia ventaja de puntos que tenían los albos en la cima rápidamente se ha ido dilapidando, teniendo ahora a la U a solo nueve unidades de distancia con seis fechas por jugar.

Sin lugar a duda que el puesto que tiene a todo preocupados es el arco. Y es que Gabriel Maureira tuvo un partido para el olvido ante los piratas, con malas decisiones y errores que se tradujeron en varios goles en contra.

Por lo mismo, son varios los que piden un golpe de timón por parte de Fernando Ortiz, a tal punto de volver a fojas cero y entregándole los guantes de titular a Fernando de Paul para esta recta final que se viene del año.

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Piden que Fernando de Paul retome la titularidad en el arco de Colo Colo

En esta vereda está un experto como Julio Rodríguez, quien en charla con RedGol si bien defendió a Gabriel Maureira tras su bajo partido ante Coquimbo, aseguró que el Tuto debe retomar la titularidad en el Cacique.

“Si no está Fernando de Paul, que para mí es el arquero titular, creo que podría seguir con Maureira para ratificar un poco la confianza que tienen en él y que él, como el arquero que supuestamente es titular, empiece a ganar confianza de nuevo. Lo que le pasó ante Coquimbo fue fuerte. Si el técnico lo saca, es como que ya no le tiene confianza a él”, declaró Rodríguez.

Fernando de Paul no ataja en Colo Colo desde el 19 de abril de este año por una lesión. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el formador de Claudio Bravo afirmó que “siempre he dicho que los arqueros grandes son los que tienen la responsabilidad de jugar los torneos grandes. Yo pensaba que Fernando de Paul estaba listo para jugar ante Coquimbo”.

“A Gabriel Maureira, por la actuación que tuvo contra Coquimbo, si lo sacan es como que ya no le tienen mucha confianza. No se puede decir que lo mata, porque esa palabra no corresponde, pero lamentablemente no tuvo una buena actuación Colo Colo en general”, añadió.

Para cerrar, el entrenador de arquero aseguró que “hoy por hoy debería ser Fernando de Paul. Esa es mi opinión. Y si no, que siga Maureira. Por algo lo eligió para jugar el partido contra Coquimbo. Lo que pasa es que es difícil para un chico de corta edad tomar la titularidad de un equipo tan grande como Colo Colo, sobre todo en el campeonato nacional contra equipos que son bastante más fuertes que otros”.

El próximo partido de Colo Colo por la Liga de Primera 2026

Los albos regresarán al ruedo por la fecha 25 ante Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis