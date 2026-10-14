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Colo Colo

Claudio Borghi dice lo que muchos colocolinos piensan del partido de Maureira ante Coquimbo: “Se vio muy mal”

El Bichi criticó duramente la actuación del portero formado en casa en la dura derrota de Colo Colo por 5-2 ante los piratas.

Por Patricio Echagüe

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Maureira tuvo un partido para el olvido en Coquimbo.
© Photosport.Maureira tuvo un partido para el olvido en Coquimbo.

Gabriel Maureira está en el centro de la crítica luego de las desastrosa presentación de Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido. Y es que el 5-2 recibido en el puerto pirata dejó muchas dudas en torno a la titularidad del portero, sobre todo por los partidos claves que se vienen.

El arquero canterano tuvo un partido para el olvido en el Francisco Sánchez Rumoroso, con malas decisiones y errores que se tradujeron en varios goles en contra.

Uno que analizó duramente su rendimiento fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en Picado TV repasó la actuación de Maureira y puso en duda su titularidad en los próximos compromisos.

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Borghi critica duramente a Maureira en Colo Colo

El Bichi aseguró que “Gabriel Maureira estuvo mano a mano. Mucha gente dice que si está mano a mano, normalmente el que gana es el delantero, que muy pocas veces el arquero adivina, pero el otro día ante Coquimbo se vio muy mal”.

Perdió en situaciones físicas por picardía, especialmente de (Nicolás) Johansen y (Cristián) Zavala. Hoy, Colo Colo tiene cuatro arqueros… es complejo el panorama”, agregó.

Gabriel Maureira apenas en tres de 21 partidos ha dejado su portería imbatida en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Gabriel Maureira apenas en tres de 21 partidos ha dejado su portería imbatida en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el Borghi le dejó una advertencia a los albos pensando en la lucha por el título. “Pierdes 5-2 y el que te sigue gana 6-0… entonces, ¿cómo explicar que en dos partidos hubo 13 goles? Es muy anormal. El primero, normalmente, no pierde por esa cantidad de goles”, concluyó.

Maureira en esta temporada 2026 ha jugado un total de 21 partidos en el arco del Cacique, siendo 14 por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y dos en la Copa de la Liga. Ha recibido 31 goles y en solo tres duelos entregó su portería imbatida.

El próximo partido de Colo Colo por la Liga de Primera 2026

Los albos volverán al ruedo por la fecha 25 ante Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis

  • Claudio Borghi criticó el rendimiento de Gabriel Maureira tras caer 5-2 ante Coquimbo.
  • Gabriel Maureira ha recibido 31 goles en 21 partidos con Colo Colo esta temporada.
  • El Cacique enfrentará a Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas.
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