El dirigente se irá de Quilín, pero antes se bordó una estrella por el nivel del torneo local.

Pablo Milad vive el periodo final de su gestión en la ANFP. Un periodo muy cuestionado, pero que él salió a defender nuevamente con uñas y dientes antes de irse.

Milad arribó a la ANFP en 2020, luego de reemplazar a Sebastián Moreno. Con él al mando, La Roja quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Tampoco ha sido bueno lo hecho por los clubes nacionales a nivel internacional, más allá de alguna excepción.

Milad saca pecho gracias a Wanderers

En el mes de noviembre se realizarán las elecciones de la ANFP, donde Pablo Milad no irá a la reelección. De esta manera, el ex presidente de Curicó Unido se irá de Quilín en enero de 2027. En el Congreso Internacional de Fútbol 2026, el directivo defendió lo que se hace en Chile, dando como ejemplo el título de Copa Libertadores Sub 20 de Santiago Wanderers.

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“El campeonato chileno no es tan malo como dicen muchos periodistas. Por algo Wanderers salió campeón de un campeonato chileno y de un campeonato sudamericano, y pudo disputar esa gran final Intercontinental“, indicó Milad en el evento organizado por la ANFP. Además, detalló las mejoras que se han realizado en su gestión en el fútbol joven.

“Nosotros nos dimos cuenta que los niveles eran muy bajo, entonces también llevamos desde ese primer congreso hasta ahora 47 capacitaciones a la institución, a los clubes, la última fue con Conmebol que estuvieron muchos de ustedes”, complementó el directivo.

Pablo Milad está orgulloso con su gestión en la ANFP. Imagen: Photosport

A nivel juvenil los resultados de La Roja no han sido buenos. La Sub 20 solo jugó el Mundial 2025, al que clasificó por ser anfitriona y no pasó de octavos de final. A nivel Sub 17, también solo estuvo en 2025, quedando eliminada en fase de grupos. De todas maneras, Pablo Milad asegura que el trabajo es mucho más sólido que antes.

“Hay algo que se cambió completamente, que los staff técnicos trabajan 24/7. Cuando llegamos nosotros, los staff trabajaban solo para los microciclos. No había un trabajo diario, constante, de seguimiento, de análisis, de scouting, de interacción con los clubes. Hoy en día los clubes saben qué se hace en la selección. Saben qué hace cada jugador que va a la selección“, cerró Milad.